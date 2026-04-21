台日混血軍訓役男遭連長罵「日本鬼子」 顧立雄：由政戰加強觀念宣導

國防部長顧立雄今早（21日）出席立法院院會，會前接受媒體聯訪。（記者陳治程攝）

陸軍步兵153旅1名軍事訓練役男昨晚於社群控訴，其服役單位的上尉連長對他接連以「死日本鬼子」、「漢奸」等歧視性言語辱罵。事件曝光後，所屬的六軍團隨即調職，主動移請司法偵辦。對此，國防部長顧立雄強調，後續會要求各級主管教育，由政戰部門加強觀念宣導。

對於陸軍步兵153旅1名台日雙重國籍役男遭上尉連長辱罵，顧立雄今早出席立法院院會前受訪回應，這起事件明顯是管教失序、非常痛心，單位目前也已將這位連長調離現職，後續會按照「刑懲併行」原則來處理。

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顧表示，針對這類歧視性言論、或是管教失當作為，將持續加強各級主管教育，由政戰部門進行必要宣導，灌輸國軍應該有的一些正確觀念。

陸軍第六軍團指揮部今日表示，轄屬153旅1名上尉連長以歧視言語貶抑訓員國籍，六軍團指揮部獲報後高度重視，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，涉及「公然侮辱」部分，主動移請司法偵辦，絕不寬貸。

第六軍團強調，對於依法服兵役的役男，均應給予肯定，不應區分身分、族群或國籍而有差別對待。針對此次幹部管教失序行為，六軍團深表痛心，除指派高階幹部嚴謹查處，並親向訓員及家屬表達歉意，另持續精進幹部領導統御作為，維護尊重互信之部隊風氣。

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