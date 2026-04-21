台中辣椒水之亂！ 六分局要求各單位檢查辣椒水罐有破損即回收

台中市警察局六分局要求各單位檢查辣水罐，有破損即回收。（民眾提供）

台中市警察局第六分局長周俊銘因使用辣椒水罐不當而被拔官，引發熱議，第六分局行政組已要求各單位檢視所有的辣椒水，如果上方頭蓋塑膠有破損斷裂，尤其是「噴嘴」處下方斷裂，請回收，避免意外發生。

警方人員表示，根據「警察勤務裝備機具配備標準」，防護型噴霧器每人配發一瓶，分局長也有，分局長到外督勤時，若遇民眾抗爭等也需有防護的用品，但一般分局長比較不會將其帶出去使用，但基層員警執勤時都會帶；周俊銘測試辣椒水罐，也在情理之內。

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警政署在2016年即發布「警察人員使用防護型應勤裝備注意要點」，規定警察人員依法執行職務遭受強暴、脅迫、抗拒或其他事實需要，認為以使用防護型噴霧器制止為適當時，即得使用。使用防護型噴霧器應先口頭警告相對人，仍不聽從時，即得使用，但情況急迫時，不在此限。

另使用防護型噴霧器時注意事項，包括考量地形及地物狀況，避免造成相對人其他傷害；在制止或施用警銬逮捕相對人後，避免其臉部接觸地面影響呼吸；使用原因已消滅，應立即停止使用。

台中市警察局第六分局發生分局長因辣椒水被拔官，目前已通告各單位檢視所有的辣椒水，如果上方頭蓋塑膠有破損斷裂，尤其是「噴嘴」處下方斷裂，請回收，避免意外發生，並強調噴嘴下方處黑色塑膠的部分如果有斷裂，使用的時候會造成頭蓋張開夾住瓶身，形成頭蓋卡壓住噴嘴連續噴出，有這種破裂的情形，請回收不要再使用。

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