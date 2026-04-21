卓榮泰：各項涉台交涉措施 都應由公權力作為協商基礎

行政院長卓榮泰。（記者王藝菘攝）

全國商業總會理事長許舒博昨號召七公協會召開記者會，要求我政府接受中共十項對台措施。行政院長卓榮泰今日於立法院受訪時表示，各項涉台交涉的措施，都應該由公權力來作為協商的基礎，政府會做好各項準備，甚至只要時機成熟，也可以主動的向對方提出邀請來協商。所謂的時機成熟，就是雙方要有對等、友善的交流態度，雙方也要有對於要談的內容公開且明確，同時雙方更要有長期穩定合作的誠意與意願。

卓榮泰表示，全國各大工商團體，與政府都一直持續保持非常好的互動，政府的若干政策在推出的同時，也得到他們很多的支持，未來還是會在對於國家最有利、產業最有利、人民最有利的方向來彼此合作。

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卓榮泰說，至於這次國共兩黨談的十項惠台措施，很多都是過去已經談論過，有時候進行、有時候中斷，讓產業與人民陷於一種不穩定、不確定的狀態，而且政院一直希望雙方能秉持的正確態度是，歡迎各種健康有序的交流，也歡迎對等尊嚴的各項協商，而且這樣的交流協商的大門，我們永遠敞開不會中斷。

卓榮泰指出，例如，去年2月台旅會就主動聯繫對方，就雙方觀光的各項旅遊、品質、安全、穩定等，希望進行協商，但海旅會卻一直沒有答覆，過去兩年中，台灣人民自由、自行組團前往大陸地區的也有1萬3400團，人數達到31萬7千餘人，但對方來的卻是寥寥可數，這呈現出一種不對等、不公平的狀態。

卓榮泰表示，各項涉台交涉的措施，都應該由公權力來作為協商的基礎，政府會做好各項準備，甚至只要時機成熟，我們也可以主動的向對方提出邀請來協商，所謂的時機成熟，就是雙方要有對等、友善的交流態度，雙方也要有對於要談的內容公開且明確，同時雙方更要有長期穩定合作的誠意與意願。只要有這樣的時機，我們願意主動向對方提出各種就雙方應該談的無論是商務旅遊、農漁民合作等，這個都是我們可以主動做的，但是一定要等待雙方有這樣的交流誠意及合作的意願。

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