點名金溥聰 蕭旭岑：好好照顧馬英九 不要落跑

前總統馬英九（左）與馬英九基金會前執行長蕭旭岑（右）。（資料照）

前總統馬英九指控前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。蕭旭岑今天接受「千秋萬事」專訪表示，此案越來越離譜，甚至捏造他有婚外情和收錢，除了希望盡速落幕，不要傷害到馬英九外，也呼籲前國安會秘書長金溥聰等人好好照顧馬英九，千萬不要落跑。

蕭旭岑表示，此案從一開始講到只有講他的薪水和一些程序，後來就越來越離譜，有心人士到處去放話，甚至捏造他有婚外情或捏造他收了什麼錢。還好這是一個資訊化的時代，要汙衊一個人沒有那麼容易，有做的事情沒有辦法藏得住。希望盡速讓這個風波落幕，不要再傷害到馬前總統。

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蕭旭岑說，希望現在在馬前總統身邊的人包含金溥聰先生，或是代理執行長戴遐齡，另有一些說法指廖繼斌要可能接執行長。「我是公開呼籲讓像金溥聰先生，他們能夠好好的照顧馬英九前總統，千萬不要落跑」。希望不要這個這件事情風波過去之後，就不管馬前總統了。

主持人王淺秋表示，有部分認為是美方介入，不想要讓政協會的成果太好看，但她認為比較像是私人恩怨。蕭旭岑說，他覺得有些人是出於私怨、挾怨報復。但至於有沒有那麼複雜的關係，他不知道，但這件事情傷害兩岸關係是確實的，否則為什麼馬英九基金會把所有兩岸交流全部停止？這個事情沒有辦法解釋。

蕭旭岑強調，如果基金會認為他做的不好，這其實跟兩岸交流沒有關係，為什麼要停止兩岸交流，而且馬英九到底知不知道兩岸交流的活動都被停止了？這個他不是很清楚。

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