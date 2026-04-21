廖繼斌指丟臉丟到習近平那去 蕭旭岑否認：有些人利用馬英九鬥爭

前馬英九基金會執行長、國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

前總統馬英九指控前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，基金會顧問、前二二八紀念館館長廖繼斌上週更出面指馬這麼氣蕭，是因為蕭「丟臉丟到習近平那去」。對此，蕭今接受「千秋萬事」節目專訪稱廖是好人，強調「丟臉的絕對不是我」，並指「有些人利用馬英九在做一些鬥爭」。

提到廖繼斌，蕭旭岑表示，他很敬重他，因為他認識廖很多年了，他不是壞人他是個好人，也對馬英九衷心耿耿，雖然法律觀念可能不是非常的充足，「但是他衷心保護馬總統的心我是絕對非常敬佩」。 但他覺得廖應該也有一些誤解，資訊可能不是很完整，他也不願意去回應廖，只是這個案子也對兩岸也造成很大的風波。

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王淺秋提到，廖繼斌在友台稱，之所以馬英九這麼生氣是因為蕭旭岑「見利忘義」，還提到這個是滅門災難，丟臉丟到習近平那裡去等。蕭旭岑直言，「我想丟臉的絕對不是我」，並重申廖繼斌是個好人，非常忠心護馬英九，只是有些資訊廖不見得知道，但廖出發點是為了馬英九好。

關於馬英九的健康問題，蕭旭岑表示，這方面他會保持沉默，沉默是金。現在他希望真心愛護馬英九的人不要再去消費跟操作這件事情，「有些人利用馬英九在做一些鬥爭、傷害兩岸關係的事情」，這是不可接受的，而且人神共憤。

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