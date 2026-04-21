退黨1個月接受民進黨徵召引議 林靖冠：不是轉彎是回到政治生命起點

民進黨雲林縣黨部公布年底九合一選舉第一波徵召名單。（民進黨雲林縣黨部提供）

民進黨雲林縣黨昨（20）日下午公布年底九合一選舉第1波徵召名單，其中縣議員第1選區（斗六、林內、莿桐）徵召林靖冠，因他剛退出民眾黨一個月左右，名單公布在地方引發議論。對此，林靖冠深夜發表聲明指出，他接受民進黨徵召，這不是轉彎，是回到他政治生命真正的起點。

林靖冠3月18日因不滿民眾黨內初選程序，與剛卸任縣黨部主委的胞姊林淑芬聯合發表退黨聲明，昨天出現在民進黨徵召名單內，在地方引起討論。

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林靖冠在臉書PO文指出，自己出身於長期投入地方服務的家庭，父親林勝雄曾任民進黨籍雲林縣議員，更是長年為台灣打拼的黨外人士，他自23歲起便跟隨父親加入民進黨、投入地方事務，從基層服務做起，逐步參與政策學習與地方運作，因此奠定了他對政治最初的理解與信念。

林靖冠坦言，因期待台灣政治能有更多元的聲音與制衡力量，而選擇投入第三勢力，希望為地方帶來新的可能性。然而，經過數年實際參與後，他逐漸感受到部分理念與自身價值產生落差，甚至在關鍵時刻無法有效回應民意，讓他重新審視自己的定位與方向。

林靖冠強調，接受民進黨徵召參選雲林第一選區議員，這項決定是經過沉澱與反思後的選擇，「不是轉彎，而是回到最初出發的地方」。

民進黨雲林縣黨部昨天公布徵召名單，縣議員還有第3選區蔡秋敏，鄉鎮市長有北港鎮長吳雅雯，褒忠鄉長提名蘇昆隆。

民眾黨雲林縣黨部前主委林靖冠接受民進黨徵召參選第一選區縣議員。（林靖冠提供）

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