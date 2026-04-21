柯文哲辣椒水案大翻車！黃帝穎：黃國昌政治指控全破功

律師黃帝穎。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時，疑似遭人噴灑辣椒水攻擊。昨日傳出案情大逆轉，竟是第六分局分局長周俊銘拿在手上的辣椒水蓋子破裂試噴，才造成此次烏龍，當天民眾黨前往警局報案，「凶手」周俊銘就站在值班台前，卻未坦承誤噴的就是自己，因誤導辦案方向遭記過拔官。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌辣椒水大翻車慘被盧秀燕市府警察局打臉。

黃帝穎在臉書PO文表示，黃國昌對柯文哲疑似被噴辣椒水案表示，總統賴清德，嘴裡講團結，民進黨展現卻是完全不一樣的作為，連基本的法治都不用遵守了，希望未來真的不要再發生了。

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，黃國昌辣椒水案瞎扯賴清德，慘被盧秀燕市府打臉，盧秀燕市府警察局調查指出，台中市警六分局分局長周俊銘親自帶隊，也是當天帶隊官，周俊銘突然發現隨身攜帶的辣椒水噴霧疑似有異狀，因此就朝地上噴了幾下，測試是否故障。

黃帝穎直言，盧市府警察局對於分局長誤噴辣椒水，行政懲處記過調職，黃國昌假藉辣椒水政治操作瞎扯賴清德，結果是黃國昌大翻車慘被盧秀燕市府警察局打臉！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法