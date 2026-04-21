諷網友連中共演練斬首都能諒解 黃暐瀚：1996年就對台灣打飛彈

資深媒體人黃暐瀚近期持續針對台海局勢議題發表評論，昨日他提到解放軍在內蒙古設基地演練斬首行動，卻有網友稱「必須讓即將選贏的台獨黨明白兩岸關係至關重要」，讓他直呼「真貼心的網友，連中共演練斬首台灣元首，她都能有滿滿的諒解」。（資料照）

資深媒體人黃暐瀚近期持續針對台海局勢議題發表評論，昨日他提到解放軍在內蒙古設基地演練斬首行動，卻有網友稱「必須讓即將選贏的台獨黨明白兩岸關係至關重要」，讓他直呼「真貼心的網友，連中共演練斬首台灣元首，她都能有滿滿的諒解」，黃暐瀚也指出，1996年中共就對台灣打飛彈，當時就是在打「國民黨」，就是在打「中華民國」，就是在打「一人一票選總統」，因為中共就是要「消滅中華民國」！

黃暐瀚昨在臉書發文指出，過去在馬英九8年期間，他也覺得兩岸春暖花開，沒感受到中共時時刻刻要打台灣。直到2015年解放軍在內蒙古的朱日和基地演練斬首行動，他才知道，表面溫和，私底下一樣在做進攻台灣的準備。

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在該文底下有一名江姓網友稱「思考一下斬首是斬馬英九還是恫嚇民進黨總統候選人，因為2016要選了，所以主要還是斬首台獨份子，不可能斬首馬英九」，黃暐瀚也回應「我懂了。1949是打台獨，打民進黨。八二三是打台獨，打民進黨。1989天安門事件是打台獨，打民進黨。1996是打台獨，打民進黨。朱日和是打台獨，打民進黨。周子瑜被迫道歉是打台獨，打民進黨。2022裴洛西訪台是打台獨，打民進黨。這樣就都明白了。」

後續黃暐瀚在臉書以「中共就是要消滅中華民國」為題發文指出，他才舉2015年朱日和斬首行動當例子，立刻又有（黃姓）網友（還是很常見的老帳號）馬上來留言稱「因為眼看當年的國民黨，選不贏啊，必須讓即將選贏的台獨黨明白兩岸關係至關重要，很難理解嗎？」

對此黃暐瀚直言，「真貼心的網友，連中共演練斬首台灣元首，她都能有滿滿的諒解」。黃暐瀚也打臉網友說法直呼，不要再騙自己了。1996年中共就對台灣打飛彈了，當時中共就是在打「國民黨」，就是在打「中華民國」，就是在打「台澎金馬2300萬人，一人一票選總統」，就是在打「中華民國主權獨立」！

黃暐瀚在文末強調，這些史實，不容抹滅，中共就是要「消滅中華民國」！

黃暐瀚指出，他才舉2015年朱日和斬首行動當例子，立刻又有網友稱「必須讓即將選贏的台獨黨明白兩岸關係至關重要，很難理解嗎？」讓他直呼「真貼心的網友，連中共演練斬首台灣元首，她都能有滿滿的諒解」。（圖擷自臉書）

針對網友稱「因為2016要選了，所以主要還是斬首台獨份子，不可能斬首馬英九」，黃暐瀚諷刺回應「我懂了。1949是打台獨，打民進黨。八二三是打台獨，打民進黨……這樣就都明白了。」（圖擷自臉書）

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