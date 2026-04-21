前民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠改披綠袍參選 原因全說了

前民眾黨雲林縣黨部主委林靖冠決定接受民進黨徵召參選議員。（取自林靖冠臉書）

民眾黨前雲林縣黨部主委林靖冠昨天深夜宣布接受民進黨徵召參選斗六區議員，他強調只是「回歸初心」，早年他就隨父親加入民進黨，原期待第三勢力可帶來多元的制衡力量而加入民眾黨，但現實並非如此。

民眾黨在雲林縣發展一度以林淑芬、林靖冠兩姐弟為最重要據點之一，兩人日前率領百名黨員退黨後，20日深夜林靖冠宣布接受民進黨徵召參選雲林縣第一選區議員（斗六、林內、莿桐）。他表示，「不是轉彎，而是回到最初出發的地方」，未來將持續深耕地方、服務鄉親。

請繼續往下閱讀...

林靖冠說，父親林勝雄曾任民進黨籍雲林縣議員，更是長年為台灣打拼的黨外人士，他23歲起便跟隨父親加入民進黨、投入地方事務，逐步參與政策學習與地方運作，奠定了他對政治最初的理解與信念。

之所以加入民眾黨，林靖冠，當初期待台灣政治能有更多元的聲音與制衡力量，而選擇投入第三勢力，但經過數年實際參與後，逐漸感受到部分理念與自身價值產生落差，甚至在關鍵時刻無法有效回應民意，因而決重新審視自己的定位與方向，並決定退出民眾黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法