整理「馬德共諜案」新進度 周軒：月收20萬紅錢做節目帶風向

前中天記者共諜林宸佑。（資料照）

綽號「馬德」的中天記者林宸佑，因涉嫌利用國軍提供軍事情報給中國，日前被橋頭地檢署依違反國安法、貪污治罪條例等罪羈押禁見。對此，政治工作者周軒整理該案的最新進度，指出中方出資要林宸佑在中天電視製作節目「馬德有事嗎」，並設定題綱要他帶風向打擊台灣政府及綠營政治人物，林宸佑都用自己的帳戶收紅錢，平均月入20萬元以上，不法金額破百萬元。

周軒在臉書PO文整理媒體報導林宸佑共諜案最近進展，林宸佑自甘擔任白手套，利用名下帳戶匯款行賄台灣國軍官士兵，竊取空軍作戰指揮部、海軍陸戰隊、陸軍航特部等作戰機密，甚至有人僅為18萬元酬勞，出賣攻擊型無人機機密，而林宸佑手機通訊對話顯示中方出資要林宸佑在中天電視製作節目「馬德有事嗎」，並設定題綱要他帶風向打擊台灣政府及綠營政治人物，相關證據顯示，中天電視對林宸佑拿紅錢辦事應不知情，林宸佑1月遭逮後，中天透過律師得知部分案情，才知成了受害人，原因是林宸佑用中天的設備及節目直播，錢卻進自己口袋，損害電視台利益，恐涉背信罪。

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周軒指出，根據媒體調查，林宸佑利用該節目進行議題設定，企圖操控輿論帶風向，每週一次的節目由中方擔任「金主」及「上級指導」的角色，要求林宸佑依中方需求及擬定的題綱，宣揚中方立場並打擊我國政府及執政黨官員與民意代表，中方將林宸佑主持的《馬德有事嗎》分成二種樣態論件計酬，一是「指定型」，二是「自由型」，前者還分為每集20萬元及10萬元兩種等級，後者一律5萬元；指定型是中方針對特定目的、打擊對象及議題所製播，由對岸提供題綱及流程，林宸佑完全依照中國統戰部的指令在節目中發聲，淪為百分之百的中國傳聲筒；自由型則由林宸佑將要談論的節目內容，事先向中國提案，經中方審核通過後進行製播，或林宸佑按照自己意思直播後，再向中方請款，每集5萬元。

周軒條列，根據該媒體調查，今年1月中方有意在民進黨縣市長初選及民眾黨前主席柯文哲與綠委總召柯建銘會面之事做文章，即要林宸佑製播指定型節目，鎖定參與台南市長初選的立委陳亭妃，由林宸佑以獨家接獲爆料方式，在立院對陳堵麥克風訪問，質問她是否幫陳情人向漢翔公司關說，林宸佑還接受中方指示，製播柯文哲會見柯建銘，談總預算案及民眾黨立委陳昭姿推動的《人工生殖法》，暗指柯建銘與總統賴清德有心結，因此未積極處理總預算案，完全依照中方的指示，帶風向將總預算案在立院卡關的帳，算在總統賴清德頭上。

媒體怒批，林宸佑都用自己的帳戶收紅錢，平均月入20萬元以上，不法金額破百萬元，還接受中方指示，以每案5000元至1萬元不等的手續費，將來自中國的泰達幣兌換成新台幣，再以自己的銀行帳戶透過網路銀行匯給軍方共諜，不論付款或收賄，都是用自己名下的銀行帳戶，毫不避諱。

媒體踢爆，全案可能是由一位任職於有中港資色彩的媒體工作者找上林宸佑，由林宸佑提案給中方，或由中方直接供稿給林宸佑，節目製播時由一位身分尚未曝光的人士與林宸佑協力製作，顯示仍有共犯潛伏在台灣媒體還沒被揪出來。

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