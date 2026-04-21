辣椒水「兇手」竟是分局長 溫朗東揭疑點：被統派媒體密集報導

台中第六分局分局長周俊銘，17日晚上誤噴辣椒水，18日民眾黨報案時，站在值班台卻未坦承，誤導辦案方向遭記過調離主管職務。（擷取自第六分局網站）

民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時，傳疑似遭人噴灑辣椒水攻擊。昨日傳出案情大逆轉，竟是第六分局分局長周俊銘拿在手上的辣椒水蓋子破裂試噴，才造成此次烏龍，當天民眾黨前往警局報案，「凶手」周俊銘就站在值班台前，卻未坦承誤噴的就是自己，因誤導辦案方向，今天遭記過拔官。對此，溫朗東揭露，他發現周俊銘近來，密集的被一些小型統派媒體報導，周近來為何在人潮擁擠、維安任務下要試噴辣椒水？一次不夠要噴四次？不是一句「不小心」可以解釋。

溫朗東在臉書PO文表示，四度在地下噴灑辣椒水的周俊銘分局長，查了十幾頁搜尋，意外的發現周近年來，密集的被一些小型統派媒體報導，臺灣人民報，創刊宗旨說「爭兩岸和平」，2019年發新聞說周俊銘是「最忙發言人」戮力從公、稱職扮演自己角色；警政時報，社長親自說鄭麗文訪中是「兩岸和平再破冰」、「民進黨執政兵兇戰危」，2024年報導周俊銘幽默又有梗。

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溫朗東指出，環球日報社，說鄭習會是政治對話重要契機、日本右傾跟軍事擴張趨勢浮現，2025年報導周俊銘揭破詐團套路；台灣華報，大量報導兩岸新聞，2024年報導周俊銘防毒防詐；警察業務要宣導，出自警廣、官方宣傳，理所當然；無名小報，都幫周俊銘說好話，而這些媒體的立場又高度一致，這就不尋常。

溫朗東直言，昨日周俊銘爆出很多正面評價，很多是各媒體去挖這些小報的報導，在此之前，主流媒體幾乎沒特別吹捧他，為何在人潮擁擠、維安任務下要試噴辣椒水？一次不夠要噴四次？不是一句「不小心」可以解釋。

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