李貞秀四處爆破藍白都不放過 張育萌：所謂藍白合只是一場大戲

前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍後，持續在各政論節目「爆破」民眾黨。（資料照）

前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍後，持續在各政論節目「爆破」民眾黨。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，李貞秀近日持續到處開戰，不僅民眾黨內的黃國昌、周榆修，連國民黨的盧秀燕、游淑慧，甚至網紅館長都不放過。張育萌也直言，「李貞秀給台灣的最大啟示就是，藍白都可以去角逐最佳演員。因為所謂的藍白合作，都只是為了選票演出來的大戲」。

「難看到超好看」，張育萌在臉書發文表示，李貞秀再全面開轟，掀開藍白的遮羞布，嗆完游淑慧害柯文哲還來「蹭聲量」，再罵館長主動敲通告「滿嘴髒話」，再轟周榆修空降選區「罪大惡極」。

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張育萌指出，第一個被罵的是游淑慧，李貞秀先說「綠媒很有種欸」，把她講的話都播出來，沒剪接——接著話鋒一轉，砲轟游淑慧「不是跑來蹭我的聲量嗎？妳有什麼資格在那邊說三道四？」還隔空反問「今天柯文哲不就是被你害的嗎？」

張育萌說明，上週是因為游淑慧在李貞秀生日那天，上《新聞大白話》評論說「民眾黨所有不分區都是柯主席面試的，當時不知道她的情緒那麼不穩定嗎？不知道她翻臉以後就變恐怖情人嗎？」游淑慧還叫國民黨「引以為戒」，對此李貞秀直播叫游淑慧「滾遠一點」。

第二位則是館長。張育萌指出，去年11月，館長的便當店出事，李貞秀第一時間發文瞎挺說，有這些風波，反而讓消費者知道「館長是最有良心的業者」。李貞秀幫館長背書說，館長不惜成本都用「溫體豬」。李貞秀還補充說「如果不是因為被爆料誰知道啊？」還花式吹捧說，在這些看不到的地方下足本，可見館長是個有良心的人。

結果，現在李貞秀上政論節目，館長立刻嘲諷說「青鳥女神，就此誕生」。既然館長先開口，李貞秀就沒必要客氣了，隔空嗆館長「第一個跳進來打我，落井下石，我當初怎麼幫他的？」李貞秀爆料說，當初本來就不是李貞秀要去上他的節目，是館長的幕僚主動找上。李貞秀嗆說「不然我從來不屑上他的節目，他滿嘴髒話」。

接著是逼宮李貞秀「壞人三人組」之一的周榆修。李貞秀一直覺得，周榆修本來是民進黨的，在逼退李貞秀的過程，也是在幫民進黨「搬走這顆中配大石頭」。不過張育萌質疑，她現在把所有黨務，都怪在周榆修的頭上。包括「四大金釵」空降新北，李貞秀砲轟說「黃守仕和李有宜勤勤懇懇幫民眾黨在打江山」，現在被空降派來的人踩著，「罪大惡極不就是你周榆修嗎？」

張育萌提到，李貞秀討厭高虹安，她說自己「見人就罵高虹安」——李貞秀說高虹安「在柯文哲面前謊報軍情，說我們根本沒有在選，講林冠年的壞話，劣幣驅逐良幣」。李貞秀說這種人就是「為了討好主子詆毀別人的奴才」。還反過來誇說，像張益贍、林冠年這些柯黑，都是很厲害的人，因為當初是這些「柯黑」幫忙打下江山的。

張育萌表示，李貞秀對國民黨很多人，都很看不起。她昨天直播沒有指名道姓，但全世界都知道在講誰，「還想要選總統？國民黨最難的時候妳在幹嘛？妳在想當好媽媽，不是嗎？」

最後，李貞秀直接地圖炮，「你看那些媒體人、那些老藍男，酸柯文哲、酸我，全部都滾遠一點」，她直接嗆其中一個「已經嘴巴都歪掉了，還想來罵人」，還說「上帝都已經給你報應了，你知道嗎？」

張育萌酸，雖然不知道李貞秀講的是誰，但郭正亮「剛好」去年 8 月，在民眾黨開黨代表大會，討論「兩年條款」存廢時，就在中天說兩年條款是「沒有人這樣運作政黨的」，還直接脫口說「我認為應該暫緩」，要黃國昌趕快下台的，一堆都是「偏民進黨的」。而在上個月，郭正亮上直播時就突然「眼歪嘴斜」，嘴角抽動，身體也不自覺扭動。事後就醫診斷是顏面神經失調。

張育萌對此直呼，是不是遍地烽火，誰躲得過？李貞秀的結論是，她一向公開對決，所以她就是「一直往前走，結果回頭看壞人倒一片」。

張育萌直言，李貞秀被民眾黨fire後的「全面開戰」，已經完全燒出民眾黨外。藍白假惺惺合作，沒想到遇上李貞秀，直接火燒連環船。從黨內的黃國昌、周榆修，轟到國民黨的盧秀燕、游淑慧，連館長都不放過。

張育萌在文末指出，李貞秀給台灣的最大啟示就是，藍白都可以去角逐最佳演員。因為所謂的藍白合作，都只是為了選票演出來的大戲。

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