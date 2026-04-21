國民黨北屯民調納民眾黨人選 蘇柏興：送黨中央參考

國民黨中市北屯區兩席新人由吳宗學及許育璿勝出，而民眾黨人選則是遲未公布。（ 資料照）

國民黨台中市黨部計畫在第8選區（北屯區）提名4至5席，現任優先，2席新人民調已出爐，由吳宗學、許育璿勝出，因此國民黨北屯區確定提名加上現任市議員沈佑蓮、賴順仁共4人，至於第5席，市黨部主委蘇柏興表示，已將民眾黨人選納入此次民調中，但不能公布結果，將送給黨中央參考。

台中市北屯區市議員預計應選7名，國民黨本屆為4席，黃健豪當選立委未補選，現任市議員陳成添不再連任，因此空出2席，運動局專員吳宗學、江啟臣副院長秘書許育璿、工策會幹事顏建程、北屯區仁和里長張永漢4人角逐 。

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國民黨在16至18日展開民調，由吳宗學及許育璿勝出，至於第3名是何人，黨部不願公布，據了解，為北屯區仁和里長張永漢。

由於國民黨有意將第3名與跟民眾黨的北屯區參選人民調，再決定提名第5席，蘇柏興表示，已在此一次民調中已對方人選納入，他強調兩黨的黨中央確實有藍白合，但是地方議員選舉並沒有，因此是否藍白合，還是禮讓民眾黨，他已將把此次民調結果提報給黨中央，由黨中央決定。

民眾黨在北屯已完成民作業由邱于珊勝出，但是一直未公布人選。民眾黨中市黨部主委陳清龍則表示，明天將公布北屯市議員參選人為邱于珊。

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