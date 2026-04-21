中共只對台獨動武？ 黃暐瀚嗆爆鄭麗文！

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

見完中共總書記習近平的國民黨主席鄭麗文，16日接受舔共網紅「館長」陳之漢專訪，脫口稱中國「所謂的動武是針對台獨」，引發輿論砲轟，不過還是有部分對中共抱有幻想的人認同鄭麗文說的話。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，「1996年中共就對台灣打飛彈了，當時中共就是在打『國民黨』，就是在打『中華民國』！」

鄭麗文近日接受館長專訪時宣稱，習近平把台灣當一家人，「我們就是一家人，不能連祖先都不認」、「他對我們好都來不及了，怎麼會想要打你呢？」，還說「大陸所謂的動武是針對台獨」，和平沒有很難，就是九二共識、反對台獨，沒有任何條件和門票。

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黃暐瀚一聽表示不認同，在自己的直播中說，「由愛生恨也是有的！他想對台灣好，他就不會打你哦？那他每天在那邊軍機飛來飛去幹什麼？」他更指出1996年的時候，有什麼台獨的氛圍、力量跟政府嗎？那時當總統的李登輝就是代表國民黨，所以當時中國對台灣打飛彈，就是打「國民黨」、打「中華民國」。這2、30年來，中國就沒有放棄對台動武。

黃暐瀚接著說，「可是鄭主席的解釋讓我嚇了一跳，『只是針對台獨』，這是指『只要不台獨就不打？』，還是『打過來之後，台獨會死？』」他質疑，飛彈還可以長眼睛？還可以辨識誰是台獨、誰不是台獨？

有網友留言質問黃暐瀚「馬英九時代的九二共識一中各表，有讓你感受到中共時時刻刻要打台灣嗎？現在是綠暐瀚在打臉10年前的黃暐瀚嗎？」黃暐瀚看到該留言後回覆道，當時他也覺得「兩岸春暖花開」，直到2015年解放軍在內蒙古朱日和基地演練斬首行動被曝光後，他才知道北京「表面溫和，私底下一樣在做進攻台灣的準備」，就像表面跟你說「我們是好朋友」的人，私下卻想殺你，這更讓人感到恐怖。

黃暐瀚也特別發文直言，向以鄭麗文為首的國民黨和那些還對中共抱有美好幻想的人喊話：「不要再騙自己了。1996年中共就對台灣打飛彈了，當時中共就是在打『國民黨』，就是在打『中華民國』，就是在打『台澎金馬2300萬人，一人一票選總統』，就是在打『中華民國主權獨立』！這些史實，不容抹滅，中共就是要『消滅中華民國』！」

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