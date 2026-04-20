為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    日本東北7.7強震 外交部：目前尚未接獲國人受災資訊

    2026/04/20 21:29 記者黃靖媗／台北報導
    外交部已於地震發生後立即指示我國駐日本代表處及駐札幌辦事處，瞭解災情及我國人受困狀況，目前尚未接獲我旅日國人、當地僑民及留學生相關受災資訊。（資料照）

    外交部已於地震發生後立即指示我國駐日本代表處及駐札幌辦事處，瞭解災情及我國人受困狀況，目前尚未接獲我旅日國人、當地僑民及留學生相關受災資訊。（資料照）

    日本東北三陸沖（青森縣、岩手縣、宮城縣東側海域）在台灣時間20日下午3時53分發生芮氏規模7.7地震，並發布海嘯警報。外交部表示，已於地震發生後立即指示我國駐日本代表處及駐札幌辦事處，瞭解災情及我國人受困狀況，目前尚未接獲我旅日國人、當地僑民及留學生相關受災資訊。

    外交部也於第一時間致電日本台灣交流協會台北事務所，表達慰問及隨時準備提供協助之意。

    外交部說明，外交部於地震發生後，立即指示我國駐日本代表處及駐札幌辦事處，瞭解災情及我國人受困狀況。日本首相高市早苗呼籲沿海居民「立即前往高地或避難大樓等安全場所避難」，官房長官木原稔亦召開臨時記者會說明，目前核電廠相關設施並未出現異常，日本NHK等媒體持續報導新幹線停駛及部分地區停電等相關情形。

    外交部說明，已指示駐日本代表處及駐札幌辦事處，主動聯繫我國當地僑會（團）及留學生並提醒注意安全，截至目前，尚未接獲我旅日國人、當地僑民及留學生相關受災資訊，若國人在當地遭遇緊急情況，請立即撥打急難救助手機號碼（駐日本代表處+81-80-1009-7179或+81-80-1009-7436、駐札幌辦事處+81-80-1460-2568）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播