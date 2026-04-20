商總促接受中共10措施 政院：高度不確定性增加風險

政院人士強調，中方在相關交流措施上，經常出現高度不確定性甚至選擇性的情形，可能使業者承擔額外風險。（記者鍾麗華攝）

全國商業總會理事長許舒博今（20）日號召七大公協會代表開記者會，要求台灣政府接受中共十項涉台措施，國民黨下午同聲呼籲政府，儘速就兩岸直航、觀光旅遊、農漁產品輸銷及食品通關檢疫便利化等重點項目，提出具體作為與明確時程，讓台灣人民共享交流帶來的實質效益。對此，政院人士強調，中方在相關交流措施上，經常出現高度不確定性甚至選擇性的情形，可能使業者承擔額外風險。

政院人士表示，政府一貫支持健康有序且不設前提的兩岸交流，也有責任從整體經濟發展與產業健全的角度出發，進行必要的風險評估與把關，確保各項交流措施不致對我國經濟結構與產業發展造成負面影響。

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政院人士說，尤其過去經驗顯示，中方在相關交流措施上，經常出現高度不確定性甚至選擇性的情形，例如政策隨時可能調整或中止，或對不同對象採取差異化安排。這類不穩定因素，容易影響市場運作秩序，也可能使業者承擔額外風險。

此外，政院人士強調，兩岸交流若涉及公權力行使，應透過既有的溝通聯繫機制，由雙方政府進行正式協商，在對等、尊嚴與互惠的原則下，針對具體內容與相關配套進行討論，以確保交流能夠穩定、長遠推動。

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