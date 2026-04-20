辣椒水案「真相」曝光要網友道歉 劉芩妤PO文被罵翻惱羞嗆人！

民眾黨台中市議員參選人劉芩妤。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲17日晚間陪同自家台中市議員參選人劉芩妤到逢甲夜市掃街拜票，發生「辣椒水攻擊事件」，劉芩妤等人指控可能是青鳥所為，但3天過去案情大翻轉，「真相」竟然是隨行的台中市警第六分局分局長周俊銘誤噴。而今劉芩妤在社群PO文，反過來要這幾天質疑他們自導自演的人道歉，結果被大批網友罵翻。

劉芩妤等人指稱，17日晚上他們看到2名嫌犯騎車，進而遭到3至4波的「無差別攻擊」。但鄉民們翻看當天直播，認為有太多疑點，而且柯文哲一行人掃街的區域為行人徒步區，不太可能有人騎機車，警方第一時間也說沒發現白營所描述的狀況；鄉民酸白營又自導自演，不過白營仍堅持被鬧場，現任黨主席黃國昌還跳出來批民進黨、總統賴清德，讓台灣社會變得如此對立。

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沒想到台中警方查了3天，竟是親自到場督導維安的六分局分局長周俊銘誤噴辣椒水，周俊銘因此被記過兩次調離主管職務，並被依傷害罪嫌函送法辦。

劉芩妤今天在臉書發文嗆聲：「說自導自演的都給我道歉！」底下卻湧入大批網友罵爆：「該道歉的是妳好嗎！」「妳要不要道歉啊？結果噴辣椒水的不是賴清德？不是青鳥？」「所以你說的兩名同夥對著你們噴辣椒水的說法呢？」「自導自演還要別人道歉……高！真的高！」「身為公眾人物，故意製造輿論風向該不該道歉？把事件導引到青鳥該不該道歉？」「那幽靈機車騎士呢？各種暗指青鳥呢？」「道歉真的很難，尤其是不道歉還要別人道歉的，年羹堯都出局了還想著上位。」

面對批評聲浪，劉芩妤還回嗆「干我什麼事？」「你們是瘋掉是不是 我們在所有案發過程看到疑似的對象都要跟警察說明清楚，志工被攻擊後慌亂當下看見兩個騎車的人讓他們心裡產生懷疑，進而告訴警察做筆錄，現在都找到兇手了你們還不相信，真的很厲害。」

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