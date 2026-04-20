被封鎖網友轉戰高虹安Threads粉專留言 真實狀況讓人驚呆

高虹安臉書發文稱新竹3年的改變，結果網友轉戰高Threads粉專留言，真實狀況讓人驚呆了。（擷取自高虹安Threads粉專）

新竹市長高虹安在官方社群粉專發文稱「3年多前在市府宣誓就職，…這不是個位置，而是一個責任」，內文提及多項社福津貼加碼的政策，並要網友留言說說哪些有感政策。由於高虹安官方臉書過去會封鎖負面留言的網友，在臉書只會看到大內宣的感謝官樣留言。但在高虹安Threads粉專，則可看到大批網友紓發過去被封鎖的真實留言，從論文抄襲到涉貪助理費，再到不斷挖棒球場，網友對能在Threads盡情留言的大場面紛紛按讚。

高虹安的Threads粉專這幾天湧入大量網友留言，過去曾被高虹安臉書粉專封鎖留言的網友如今轉戰Threads留言，真實狀況讓人驚呆了。有網友留言「幾乎有一位很不要臉政客，貪污被判刑，二審竟然無罪，論文抄襲被撤銷博士學位，不是說貪污就進去關（開除黨籍），不是說抄襲就退出選舉，請問這不要臉的安安認識嗎？」、「棒球場到底挖穿了沒？」、「園區交通改善了嗎？棒球場何時可以好？孩子都在笑，市長有前科，你怎麼好意思發文，最受不了的是慈雲路空橋真的（很醜）」、「法院認證抄襲仔」、「把棒球場挖到爛，請問弊案在哪？為何干預司法調查？」、「很難不擔心，新竹空轉4年，還在找市長」、「3年來，有一大半被停職，代理市長也是個垃圾，新竹人的選擇」、「3年來我們一直記得，你一直在挖棒球場」。

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網友轉戰高虹安Threads粉專的各種留言相當精采，真實狀況也讓人驚呆了。

高虹安臉書發文稱新竹3年的改變，結果網友轉戰高Threads粉專留言，真實狀況讓人驚呆了。（擷取自高虹安Threads粉專）

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