新北警局長聽到誤噴辣椒水這樣反應 卓冠廷：全世界都覺得荒謬！

柯文哲17日晚上到逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水掩鼻，鬧了3天卻傳出是隨行的台中六分局分局長周俊銘誤噴。（劉芩妤提供）

民眾黨前主席柯文哲日前到逢甲夜市掃街拜票，疑遭不明人士噴辣椒水攻擊，白營第一時間指控是青鳥所為，還聲稱看到有摩托車雙載對他們「無差別攻擊」，沒想到案情折騰了3天迎來大翻轉，「真相」竟然是隨行的台中第六分局分局長周俊銘誤噴，引發輿論熱議。對此，民進黨新北市議員卓冠廷今天（20日）拿這件事質詢新北市府警察局長方仰寧，直呼從方局長的反應就能看出，「大概全世界都覺得這案荒謬至極！」

卓冠廷今下午在臉書分享自己質詢方仰寧的影片，「柯文哲辣椒水，驚天爆是分局長誤噴，實在太匪夷所思。剛好今天質詢，就來問新北警察局長方仰寧，希望這樣的狀況不要在新北發生。柯文哲辣椒水事件查了三天，剛說是『分局長試噴』。由於太過離奇，我問方仰寧，這可能嗎？我看方局長感覺好像想說什麼但又不好意思說什麼，一開始先回了我一句『不無可能』，但後來也坦承說『機率真的很低』。」

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「我再問，那新北警也會協勤候選人行程，會有維安過程中試噴這種事？方局長開始跟我說明什麼時機會使用辣椒水、噴到了要用清水洗，整個大歪樓。我只好再問他，那到底要怎麼防範？方仰寧最後飄出了一句：『就是盡量不要試噴……』。我看大概全世界都覺得這案荒謬至極。」

卓冠廷也提到國民黨副主席李乾龍座車被裝追蹤器的事，李乾龍本人不願報案，但藍營文傳會主委尹乃菁不斷加油添火，加碼爆收到恐嚇信，這屬於非告訴乃論罪，因此新北地檢署已指揮新北市警局主動偵辦，方仰寧也證實已著手展開調查。最後卓冠廷慨歎：「每天都有受害者，每天都有荒謬情節，台灣警察每天都人仰馬翻，哭笑不得。」

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