李四川參訪惠光導盲犬學校 關注無障礙環境、身障就業問題

國民黨新北市長參選人李四川參觀惠光導盲犬學校。（李四川競辦提供）

國際導盲犬日即將到來，新北市長參選人李四川20日前往惠光導盲犬學校、台灣盲人重建院參訪，針對導盲犬培育、無障礙環境及身障就業議題進行交流，李四川表示，友善的無障礙環境，是一座城市進步的象徵，當選後將持續提升新北市無障礙空間、守護身障者權益，落實友善共融城市。

惠光導盲犬學校是台灣首間培育導盲犬及訓練導盲犬的機構，機構代表說明導盲犬培育流程、寄養家庭招募，以及導盲犬學校發展歷程，並提出導盲犬需經長時間專業訓練，才能協助視障者安全行動，期盼社會大眾能對導盲犬有更多認識與支持，並支持導盲犬進入各類公共場所，保障視障者的行動權益，共同營造友善無障礙環境。

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此外，校方也介紹視障者職能培訓的相關措施，惠光導盲犬學校校長曾瀚霖表示，按摩是仰賴專業技術與雙手的工作，亦需要考取證照，生活重建的目標是讓視障者可以憑藉自身技術自立生活、穩定就業，視障按摩是協助視障者重建生活的重要途徑之一。

李四川在現場也與導盲犬近距離互動，了解導盲犬的工作狀況與訓練內容，他表示，透過此次交流，進一步了解視障者在生活與就業上的需求，當選後將持續提升新北市無障礙空間，保障身心障礙者的就業權益，在職場中獲得更公平機會與合理待遇，打造友善、包容、韌性的社會環境。

國民黨新北市長參選人李四川赴惠光導盲犬學校與秘書長彭筱涵（左一）、校長曾瀚霖（左三）及導盲犬Thor（左起）、Quill、Ellie共同合影。（李四川競辦提供）

李四川（中）參訪台灣盲人重建院，了解職訓與就業的需求。（李四川競辦提供）

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