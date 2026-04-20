「誤噴」柯文哲辣椒水台中六分局長遭拔官法辦 警政署火速批准

柯文哲逢甲掃街辣椒水烏龍案，台中六分局長遭拔官送辦，警政署火速批准。（記者姚岳宏攝）

針對17日民眾黨前主席柯文哲等人於台中逢甲夜市掃街時，發生辣椒水外洩致人受傷的事件，警政署第一時間即要求台中市警局速查真相；經初步調查確認，此案為第六分局分局長周俊銘於勤務中處置失當誤噴所致，該員目前已被記過拔官，並依傷害等罪嫌函送台中地檢署偵辦。

警政署指出，對於這起因警務人員疏失導致辣椒水外洩，進而造成現場民眾與參選人團隊身體不適的意外，署內高度重視，案發後已責成台中市警局務必盡速釐清整起事件來龍去脈，並適時向社會大眾公開說明，目前台中市警局已完成初步調查工作，並將全案移交司法機關接手查辦。

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關於周姓分局長執行勤務過程中出現的臨場失措與處置不當等缺失，警政署認其行為已嚴重影響警察專業形象，經過審慎評估，警政署同意台中市警局所提出的懲處建議，除予以記過處分外，已將該員警調整為非主管職務，以示嚴正究責的立場。

警政署強調，面對2026九合一地方公職人員選舉勤務，有關候選人、服務處及競選活動等安全維護，警政署會持續要求各警察機關加強風險評估與情資掌握，並強化警衛部署與幹部臨場應變訓練，確保各類選舉活動安全，務求滴水不漏。

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