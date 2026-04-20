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    首頁 > 政治

    柯文哲辣椒水變「潑髒水」林楚茵轟：黃國昌躲哪了？快道歉

    2026/04/20 16:56 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲17日赴台中逢甲夜市掃街拜票時，黨工宣稱遭不明人士近距離噴灑辣椒水後逃逸，黨主席黃國昌今上午又將矛頭指向總統賴清德；豈料，台中市警局今宣布，是該轄區分局長周俊銘誤噴。民進黨立委林楚茵怒斥，真相大翻車，柯文哲的辣椒水變「潑髒水」，黃國昌有臉造謠，被打臉就出來道歉。

    林楚茵表示，對柯文哲噴辣椒水的，是台中市警局第六分局長，根本不是民進黨。黃國昌第一時間見獵心喜、毫無證據就狂潑民進黨髒水。現在真相大白，請問黃國昌人呢？躲去哪了？有臉造謠，還不快點出來道歉。

    「藍白兩黨最近腳尾飯式的抹黑大放送，造謠劇本一個比一個還掉漆！」林楚茵列舉，國民黨追蹤器大烏龍，李乾龍炒作自己被監控，結果被警方狠狠打臉，根本只是市面上一般的「防丟器」；民眾黨「辣椒水」假劇本，無端指控執政黨迫害，結果竟然是台中轄區警察誤噴。

    「藍白遇事先抹黑民進黨 被抓包就抵死不認錯」

    林楚茵怒轟，藍白陣營永遠都是同一套SOP，遇事先抹黑民進黨，被抓包了就裝死、抵死不認錯。這兩個「造謠集團」凡事只想「賴」給執政黨、「賴」給總統。連基本的查證能力都沒有，只會用口水製造社會對立，這就是民眾黨的新政治？黃國昌，不要再躲了，出來為民眾黨的造謠抹黑道歉。

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