為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李四川提「公館圓環之亂」解法 張維倩：新北市府應盡快請益

    2026/04/20 16:34 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨新北市議員張維倩（右）今在議會質詢指出，既然國民黨新北市長參選人李四川說有中、永和地區塞車解法，新北市府應趕快請益。（記者黃政嘉翻攝）

    民進黨新北市議員張維倩（右）今在議會質詢指出，既然國民黨新北市長參選人李四川說有中、永和地區塞車解法，新北市府應趕快請益。（記者黃政嘉翻攝）

    國民黨新北市長參選人李四川昨說，他若當選新北市長，一定會解決公館圓環拆除造成新北市中、永和地區交通壅塞的問題；民進黨新北市議員張維倩今在議會質詢指出，既然李四川說有解法，新北市府應趕快跟李四川請教，不要把爛問題留給新北市民，交通局長鍾鳴時回應「有解法我們也會去請教他」，所有候選人政見都會蒐集。

    張維倩表示，福和橋連接中永和與台北市的公館，李四川當初拆掉台北市公館圓環，填平公車專用地下道，他當時信誓旦旦說沒問題，只會慢個幾秒鐘，不會有太大影響，但根據新聞報導，機車族曾反映塞車狀況，相關工程台北市府有無跟新北市府溝通、評估交通衝擊？

    鍾鳴時表示，台北市公館圓環工程主要在改善車禍可能性，台北市交通局在施工前有將施工方案、交維計畫做討論。（現在）這個地方比較敏感的地段是機車道，尤其是從福和橋下台北市的機車，容易因路口堵塞、車禍狀況而回堵，主要是下橋往基隆路的機車量太大。

    張維倩說，市府為什麼不去請益李四川，他好像有解法？鍾鳴時表示，如果有解法，有必要會去請教他；新北市副市長劉和然表示，市府不會等到有方法卻不提出來，不會束手無策，雙北本來就有溝通平台，他強調，雙北合作一直都溝通順暢，市府會再釐清公館圓環施工前後的塞車問題，如果變嚴重，隨時都可反映。

    她建議市府，李四川應該有一些更高明的見解，可以解決公館圓環回堵到中、永和塞車問題，要不恥下問，有好的見解就去向他請益，希望問題要解決，不要把爛問題留給新北市民。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播