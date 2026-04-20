李四川提「公館圓環之亂」解法 張維倩：新北市府應盡快請益

民進黨新北市議員張維倩（右）今在議會質詢指出，既然國民黨新北市長參選人李四川說有中、永和地區塞車解法，新北市府應趕快請益。（記者黃政嘉翻攝）

國民黨新北市長參選人李四川昨說，他若當選新北市長，一定會解決公館圓環拆除造成新北市中、永和地區交通壅塞的問題；民進黨新北市議員張維倩今在議會質詢指出，既然李四川說有解法，新北市府應趕快跟李四川請教，不要把爛問題留給新北市民，交通局長鍾鳴時回應「有解法我們也會去請教他」，所有候選人政見都會蒐集。

張維倩表示，福和橋連接中永和與台北市的公館，李四川當初拆掉台北市公館圓環，填平公車專用地下道，他當時信誓旦旦說沒問題，只會慢個幾秒鐘，不會有太大影響，但根據新聞報導，機車族曾反映塞車狀況，相關工程台北市府有無跟新北市府溝通、評估交通衝擊？

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鍾鳴時表示，台北市公館圓環工程主要在改善車禍可能性，台北市交通局在施工前有將施工方案、交維計畫做討論。（現在）這個地方比較敏感的地段是機車道，尤其是從福和橋下台北市的機車，容易因路口堵塞、車禍狀況而回堵，主要是下橋往基隆路的機車量太大。

張維倩說，市府為什麼不去請益李四川，他好像有解法？鍾鳴時表示，如果有解法，有必要會去請教他；新北市副市長劉和然表示，市府不會等到有方法卻不提出來，不會束手無策，雙北本來就有溝通平台，他強調，雙北合作一直都溝通順暢，市府會再釐清公館圓環施工前後的塞車問題，如果變嚴重，隨時都可反映。

她建議市府，李四川應該有一些更高明的見解，可以解決公館圓環回堵到中、永和塞車問題，要不恥下問，有好的見解就去向他請益，希望問題要解決，不要把爛問題留給新北市民。

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