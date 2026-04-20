為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    童子瑋訪視國小營養午餐籲勿政治化 基市教育處：校園應行政中立

    2026/04/20 16:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆議長童子瑋今天（20日）前往仁愛國小訪視營養午餐，童子瑋與學生吃相同午餐。（基隆議長童子瑋辦公室提供）

    基隆議長童子瑋今天（20日）前往仁愛國小訪視營養午餐，童子瑋與學生吃相同午餐。（基隆議長童子瑋辦公室提供）

    繼上週前往碇內國小訪視營養午餐後，基隆市議長童子瑋今天（20日）近中午時前往仁愛國小訪視營養午餐，童子瑋強調，這並非選務行程，現場更不涉及競選相關事宜，身為基隆市議長，民意代表探訪校園了解業務執行，是本於監督市政的職責，也是市民託付的任務，許多家長都很關心營養午餐的品質問題，期望市政府不要把民代的工作，都政治化思考。

    基隆市政府教育處透過新聞稿指出，依教育部有關教育與行政中立規範歉難同意，其屢次違反校園行政中立，呼籲立即停止相關舉動，勿將校園作為政治操作場域。教育處指出，依據《教育基本法》第6條及《公務人員行政中立法》第9條規定，校園應嚴守行政中立，參選人不得進入校園從事相關活動。上述規範教育處已明確函知各校遵循，並無模糊空間。

    童子瑋表示，上週訪視的碇內國小，是採取「自設廚房」的方式，而今天前往的仁愛國小則是「訂團膳供餐」，他是比較2所學校優缺點，才能守護未來的午餐品質。

    童子瑋說，就他了解，就食品安全與餐食品質而言，自設廚房因為現場烹調、供餐鏈短，對食材來源與製程的掌控度比較高，餐點的新鮮度跟適口性通常也比較好，但品質的穩定度就仰賴各校的管理與人員專業。

    而團膳方式的強項則是中央廚房標準化作業，流程一致、檢驗機制都很完整，但就是需要經過運輸、配送，對於溫控與時間管理的要求比較高，稍有疏失，就很可能影響口感，也可能因此增加食安風險。

    童子瑋強調，不同的做法也會影響行政負擔與專業分工，更要考慮成本結構與資源配置等問題，市府應該要針對不同的做法設計相應的監督機制，確保每位學生的成長過程都能有充分的營養，也期望孩童都能健康長大。

    基隆議長童子瑋今天（20日）前往仁愛國小訪視營養午餐，童子瑋與學生吃相同午餐。（基隆議長童子瑋辦公室提供）

    基隆議長童子瑋今天（20日）前往仁愛國小訪視營養午餐，童子瑋與學生吃相同午餐。（基隆議長童子瑋辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播