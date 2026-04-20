童子瑋訪視國小營養午餐籲勿政治化 基市教育處：校園應行政中立

基隆議長童子瑋今天（20日）前往仁愛國小訪視營養午餐，童子瑋與學生吃相同午餐。（基隆議長童子瑋辦公室提供）

繼上週前往碇內國小訪視營養午餐後，基隆市議長童子瑋今天（20日）近中午時前往仁愛國小訪視營養午餐，童子瑋強調，這並非選務行程，現場更不涉及競選相關事宜，身為基隆市議長，民意代表探訪校園了解業務執行，是本於監督市政的職責，也是市民託付的任務，許多家長都很關心營養午餐的品質問題，期望市政府不要把民代的工作，都政治化思考。

基隆市政府教育處透過新聞稿指出，依教育部有關教育與行政中立規範歉難同意，其屢次違反校園行政中立，呼籲立即停止相關舉動，勿將校園作為政治操作場域。教育處指出，依據《教育基本法》第6條及《公務人員行政中立法》第9條規定，校園應嚴守行政中立，參選人不得進入校園從事相關活動。上述規範教育處已明確函知各校遵循，並無模糊空間。

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童子瑋表示，上週訪視的碇內國小，是採取「自設廚房」的方式，而今天前往的仁愛國小則是「訂團膳供餐」，他是比較2所學校優缺點，才能守護未來的午餐品質。

童子瑋說，就他了解，就食品安全與餐食品質而言，自設廚房因為現場烹調、供餐鏈短，對食材來源與製程的掌控度比較高，餐點的新鮮度跟適口性通常也比較好，但品質的穩定度就仰賴各校的管理與人員專業。

而團膳方式的強項則是中央廚房標準化作業，流程一致、檢驗機制都很完整，但就是需要經過運輸、配送，對於溫控與時間管理的要求比較高，稍有疏失，就很可能影響口感，也可能因此增加食安風險。

童子瑋強調，不同的做法也會影響行政負擔與專業分工，更要考慮成本結構與資源配置等問題，市府應該要針對不同的做法設計相應的監督機制，確保每位學生的成長過程都能有充分的營養，也期望孩童都能健康長大。

基隆議長童子瑋今天（20日）前往仁愛國小訪視營養午餐，童子瑋與學生吃相同午餐。（基隆議長童子瑋辦公室提供）

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