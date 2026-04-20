花蓮縣長選舉4月民調 魏嘉賢好感度居冠

縣議員魏嘉賢。（資料照）

有民調公司針對2026年花蓮縣長選戰進行四月份的調查，根據求真民調結果顯示，在國民黨提名吉安鄉長游淑貞，無黨籍花蓮縣議長張峻、縣議員魏嘉賢三腳督的局面下，支持度以游淑貞32.5％領先，魏嘉賢28.6%居次，張峻21.8%第三，尚未決定與無明確意見達17.1%；不過若一對一，魏V.S游則以43.7%、35.9%魏領先；游V.S張則是51.3%、28.7%游領先；在好感度上則由魏嘉賢居冠。

議長張峻回應說，相較其他二名參選人看板都已經高掛一年多，他從3月11日宣布起步，才短短的這一個月有20%的基本盤，非常感謝這些支持的人，第三名就是催促他一定要趕快要動、要加油啊，第三名反而是督促他更往前的動力，他會非常加油、一戶一戶，然後走入部落、走入社區，跟大家來講他的理念。

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魏嘉賢則說，每個月都有做民調，結果都是往好的方向走，這個是一個蠻長的賽跑，還有一段時間，會繼續小心謹慎，未來會持續關注民意的趨向，好好的走好每一步。而游淑貞的幕僚則回應說，因為今天行程還蠻多的，會盡快聯繫回應。

從好感度指標觀察，魏嘉賢平均評價已達60分以上，明顯高於中性值，好感度達48.1%，相較之下，其他兩名候選人仍多停留在中性區間，好感度都在三成多，尚待突破。從選民結構觀察，魏嘉賢在年輕族群與高教育程度選民中明顯領先，20至39歲支持度達六成以上，大學以上族群亦具優勢。

調查由求真民意調查股份有限公司執行，訪問日期為2026年4月7日至4月10日，針對戶籍於花蓮縣且年滿20歲有投票權者進行市話與手機雙底冊調查。有效樣本共1086人，其中市話762份、手機324份。在95.0%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.97個百分點。

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