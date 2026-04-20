朝野協商立院第5會期延至7月底「無共識」 待院會再行表決

立法院今午黨團協商第11屆第5會期延長提案，最終因各黨無共識，協商宣布破局。（擷取自國會隨選IVOD）

民眾黨立法院黨團上週五（10日）提案，要求本會期延長至今年7月底，並在與國民黨團加總的人數優勢下表決通過、逕付二讀，並由立法院長韓國瑜裁示送交黨團協商。根據今（20）日協商結果，朝野黨團最終對延會並無共識，召委王安祥宣布協商無共識，留待日後院會再行表決。

立法院今午安排朝野黨團協商，針對民眾黨所提之本會期延會至7月底案進行討論。

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民眾黨團總召陳清龍表示，本會期（第11屆第5會期）將於5月底結束，因賴清德總統及行政院長卓榮泰行政怠惰，未將司法院大法官、國家通訊傳播委員會（NCC）缺額名單送請立法院審查，且月前談妥的「台美對等貿易協定」（ART）、「台美投資備忘錄」（MOU），均未依「條約締結法」送請國會審議。

此外，行政院亦拒絕依據立院三讀通過的「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」編列預算，導致立法院無從審查違法的總預算案。為使立法院有充足時間審議以上法案，陳清龍發言吼提出臨時動議，將原提案的延會時間7月底改至8月底，以保留時間處理重大民生法案。

國民黨團代表翁曉鈴附和稱，賴清德、卓榮泰忘記上述人事提名，且中央總預算剛開始審議，加上軍購特別預算和ART，認為會期僅至5月底不足完成審議上述法案，反批政府未履行憲法義務，是審議延宕的罪魁禍首。

民進黨團書記長范雲則說，翁、陳兩人所說聽來「冠冕堂皇」，但她強調，立委在開會之外要準備法案內容，區域立委也要回到選區了解民情，更是立法院「國會外交」的重點時節，因此，立委不是會期間才工作、會期外也有其他任務；更提及前立委張啓楷談立院延會的「司法保護傘」一說，直言如此延會並不正當。

陳清龍反問，韓國瑜率團出訪是在5月間、也是在會期內，並重申總預算、ART審議需要時間，因此需要延會保留時間彈性，確保審議全數完成；翁曉玲反駁，延會不是為了少數委員的司法保護傘，還點出民進黨立委辦考察、甚至飛日本看球，不是只有在野黨在拖進度，「現在我們是想要多做事情了，難道民進黨這樣也要反對嗎？」

范雲再回應，她不是反對開會，而是反對「全年無休」、「二次延會」，強調民進黨不為少數委員延會做司法保護傘，強調預算就算審不完也能在休會期間加開臨時會，而非整年過了一半還在審總預算，呼籲國民黨團再思考，民眾黨撤回提案。

經兩輪發言，會議主席、民眾黨團立委王安祥宣布協商未達共識，留待日後送回院會表決。

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