中市六分局長因柯文哲迅速被拔官？ 市警局：分局不應犯這種烏龍疏失

周俊銘使用的辣水罐品牌為TITAN泰坦牌，證物袋內的辣椒水罐，可明顯見到黑色噴頭有一處裂紋。（記者歐素美攝）

民眾黨前主席柯文哲與台中市議員參選人劉芩妤，本月17日晚間到逢甲夜市拜票，疑遭噴辣椒水，經台中市警察局成立專案小組調查，發現是第六分局長周俊銘在途中為測試損壞的辣椒水罐所致，周俊銘被迅速記2小過拔官，外界質疑是否因被害人是柯文哲所致，台中市警察局長吳敬田強調，主因周身為分局長卻犯下烏龍疏失，才依警察人員獎懲標準加重處罰。

吳敬田表示，根據民眾黨通報疑似被噴辣椒水的4個地點，周俊銘是往地下試噴辣椒水，並未朝任何人噴灑，但周身為分局長應該是幹練、以身作則，有這樣的疏失，市警局認為他不再適合擔任分局長的職務，所以建議警政署調職。

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吳敬田強調，依照警察人員獎懲標準第7條規定，「處事不當、影響警譽，有嚴重疏失」，可記過，因周身為分局長還犯這樣的烏龍疏失才加重記2小過。

吳敬田並指出，柯文哲等疑似被噴辣椒水是於17日晚上10點由媒體披露，當天他即依市長指示，交辦成立專案小組，但過了24小時，到了18日22點，周分局長才坦承是其所為及疏失。

據了解，周俊銘今年54歲，是中央警察大學61期畢業，從事警職今年7月即滿30年，曾任清水分局副分局長及第一分局副分局長。

台中市警察局長吳敬田（中）召開記者會說明柯文哲等疑似遭辣椒水攻擊事件調查結果。（記者歐素美攝）

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