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    首頁 > 政治

    中市分局長誤噴柯文哲辣椒水遭拔官 綠營感到費解、藍營認處分太過

    2026/04/20 15:57 記者蘇金鳳／台中報導
    六分局長分局長周俊銘因拿辣椒噴霧器朝地面測試，造成味道意外飄向柯文哲一行人。（警局提供）

    六分局長分局長周俊銘因拿辣椒噴霧器朝地面測試，造成味道意外飄向柯文哲一行人。（警局提供）

    民眾黨前黨主席柯文哲日前到逢甲夜市傳出被反對的民眾噴辣椒水，但今天案情大反轉，是六分局的分局長周俊銘朝地面測試，辣椒水味道意外飄向柯文哲一行人，分局長遭拔官，對此，民進黨議員表示相當費解，國民黨議員則處分未免太過。

    柯文哲遭噴辣椒水疑雲今天逆轉，竟是當天維安的第六分局分局長周俊銘進行測試往地面噴灑時，受操作不慎及風向影響，辣椒水味道意外飄向柯文哲一行人，分局長還遭拔官。

    對此，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，如果警察局調查屬實，整件事竟是因為台中市政府螺絲鬆了，引發烏龍事件，實在令人感到費解。

    民進黨議員陳淑華指出，柯文哲陣營在未查明「辣椒水」事件來龍去脈，就直接政治操作，製造國家對立、社會對立、人民對立，其心可議。她並痛批，分局長是資深警官，會很離譜的發生這種誤失，結果盧秀燕還震怒，治安不容挑戰，這種結果不僅弔詭也十分諷刺。

    國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，在人潮眾多的夜市內測試噴灑辣椒水的動作確有不當，警六分局長確實應該受到懲處，但懲處嚴重到拔官，令人感到未免有些過了。警察局的獎懲應根據事件本身影響性判斷，若因政治因素導致當事人遭重懲，恐非社會所願。

    市議員楊大鋐表示，分局長平時很熱心，雖誤觸辣椒水，但朝地面而非朝人臉噴，認為市警局處分不符比例。

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