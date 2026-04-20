「辣椒水案」瞎扯賴清德大翻車 民進黨轟黃國昌撕裂社會：立即道歉！

民眾黨主席黃國昌（右）日前上廣播節目「千秋萬事」提及辣椒水事件時，再扯總統賴清德和民進黨。（圖擷取自「中廣新聞網」）

民眾黨前主席柯文哲日前在台中逢甲夜市掃街時，疑遭辣椒水攻擊，該黨主席黃國昌第一時間將矛頭指向總統賴清德，痛批「嘴裡講團結、卻展現完全不一樣的作為」。未料今天案情大逆轉，竟是台中警方試噴造成烏龍。民進黨發言人吳崢今痛批，民眾黨全黨上下在真相未明前，先痛罵民進黨和賴總統2天，事後卻大翻車，堪稱今年最大烏龍，「黃國昌才是撕裂社會的最大破口，請黃國昌就栽贓抹黑立即道歉！」

吳崢表示，黃國昌在警方調查結果出爐前就大放厥詞，意圖栽贓民進黨與賴清德總統，竟稱「賴清德嘴裡講團結，實際上展現出完全不一樣作為」，甚至指控「SOP滿清楚的，找一些人特定行徑來鬧場」。黃國昌將台中市警局第六分局長誤噴的烏龍，硬生生抹黑成民進黨鬧場，簡直滿口謊言，意圖惡劣。

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吳崢強調，近期從李乾龍追蹤器事件，國民黨拒絕報案卻先抹黑民進黨，再被警方證實只是防丟器，再到民眾黨辣椒水事件栽贓民進黨卻搞出大烏龍，顯見藍白意圖製造「腳尾飯」事件翻版，以造謠、抹黑、栽贓來攻擊執政黨，藍白才是真正製造對立、撕裂社會的元兇。請黃國昌立即為惡意栽贓公開道歉。

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