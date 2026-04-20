綠營高市議員控柯志恩助理涉阻動保處公務 藍營：非柯助理、低劣政治操作

黃文益po圖點名柯志恩、知不知道助理涉阻動保處執行公務?建議打馬（翻攝黃文益臉書）

民進黨高市議員黃文益今PO圖點名國民黨高雄市長參選人柯志恩「助理」疑似耍官威，阻止動保處執行公務；國民黨高市黨部澄清圖中男子非柯志恩助理，譴責造謠抹黑式烏龍爆料，呼籲停止低劣的政治操作。

黃文益指出，有民眾在脆PO文指出前鎮區某鐵皮屋內，有隻受困多日的貓咪急需救援，他聞訊立刻請動保處協同警方處理，但因聯絡不上租客，後由警方、動保處、里長、屋主要執行公權力介入處理。

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結果身穿「柯志恩」背心的助理聲稱關心救援而出現現場，並強調因主動付錢給鎖匠，所以要一起進入鐵皮屋，該助理是否在屋內阻止動保處人員放誘捕籠？還說只有他可放置誘捕籠，要求動保處人員配合並撤離？

黃文益表示，因為該男子穿著立委及議員團隊背心，動保處一開始不敢得罪，但因已違反程序，才第二次聯絡警方並請里長聯繫屋主，進屋內放置誘捕籠，完成救援。

黃文益點名柯志恩已把自己當高雄市長了嗎？為什麼助理可在現場凌駕公務人員權責？

國民黨高市黨部嚴正澄清，圖中男子並非柯志恩的助理，是議員服務處志工，基於愛護動物初衷到現場協助，柯志恩從未、也絕對不可能指示任何人干預公務人員執行公務。

國民黨市黨部怒批黃文益未完全查清身分前，便急於將耍官威、凌駕公權力的抹黑扣在柯志恩身上，強行入罪手段極其惡劣，僅是為政治攻擊，根本不在乎救援行動本身，令人不恥。

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