宜縣綠營抨擊吳宗憲開空頭支票 吳陣營反擊混淆事實、誤導鄉親

民進黨抨擊吳宗憲大撒幣，開空頭支票；吳陣營反擊混淆事實、誤導鄉親，圖為今天吳宗憲陣營鄰長補助記者會照片。 （記者游明金攝）

民進黨宜縣議會黨團抨擊國民黨縣長參選人吳宗憲大撒幣，不只「空降」參選，更只會開「空頭支票」。吳宗憲陣營回應，財劃法攸關地方財政與宜蘭未來發展，民進黨在潑政治口水前，功課一定要做好，不應刻意混淆事實、誤導鄉親。

吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文說，民進黨團的說法明顯混淆時序，仍拿「當初主計處舊版核定表」來說嘴，那張表是中央雖然讓宜蘭統籌分配稅款增加128億元，卻同時拿回一般性補助款，導致宜蘭「統籌增加、補助大減」，初步核定約26億。

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她強調，在地方強烈反彈下，在野黨推動立法院後續三讀通過「二修」財劃法，明文制訂中央對地方的一般性補助款不得低於前一年、計畫型補助不得低於過去10年平均，依目前新法計算，宜蘭可穩定增加128億元。

鄭皓文抨擊，為地方爭取預算應該不分朝野，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳所提的社會政策預算從哪裡來？寧願花20億種樹，也不願照顧基層鄰長及老人嗎？

縣議員黃琤婷表示，「袂曉駛船嫌溪彎」，過去林姿妙縣長推動營養午餐免費政策，民進黨也曾多次反對唱衰，質疑將加重財政負擔，但政策上路，民進黨後續還主張加碼擴大，當初批評與現實落差甚大。

黃琤婷質疑，面對地方財政與民生政策，民進黨又重施故技，難道林國漳希望把國民黨林姿妙縣長執政期間推動的各項照顧基層福利政策，全盤否定甚至消滅嗎？民進黨若永遠只是「為反對而反對」，恐非縣民之福。

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