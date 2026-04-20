為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營北市長人選 戴錫欽：沈伯洋「八九不離十」

    2026/04/20 14:33 記者何玉華／台北報導
    國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，民進黨台北市長人選，八九不離十是沈伯洋。（截圖自CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」）

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，民進黨台北市長人選，八九不離十是沈伯洋。（截圖自CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」）

    民進黨台北市長人選未出爐，被視為可能人選之一的立委沈伯洋日前拜訪台北市議會民進黨籍議員，國民黨台北市黨部主委戴錫欽認為「沈伯洋代表民進黨參選越來越接近事實」，市長人選已經八九不離十是他了。

    戴錫欽今天中午接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，提到民進黨的台北市長人選時表示，這是民進黨的家內事，是站在一個完全尊重的態度；但是目前看起來，沈伯洋代表民進黨參選台北市長，似乎不只是有譜而已，而且越來越接近事實。

    他說，台北市議員的政治敏感度都高，沈伯洋到議會拜會民進黨籍議員，議員們已經嗅到味道，市長人選已經八九不離十是他了，就算沈不是原來心目中的第一人選，現在也一定會做這方面的包裝，「有母雞總比沒有母雞好」。

    他也提到，不管民進黨的人選是誰，對蔣萬安競選連任來說，「競爭者就是自己」，要如何用過去3到4年的政績來說服台北市民再投他一次；此外，也希望跟對手有一個非常好的君子之爭，希望對手能夠提出一些具體的政見，大家來做理性的辯論，讓台北市的選舉變成一個優質選舉的典範，而不是流於口水或所謂的仇恨之爭、意識形態之爭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播