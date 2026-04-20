綠營北市長人選 戴錫欽：沈伯洋「八九不離十」

國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，民進黨台北市長人選，八九不離十是沈伯洋。（截圖自CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」）

民進黨台北市長人選未出爐，被視為可能人選之一的立委沈伯洋日前拜訪台北市議會民進黨籍議員，國民黨台北市黨部主委戴錫欽認為「沈伯洋代表民進黨參選越來越接近事實」，市長人選已經八九不離十是他了。

戴錫欽今天中午接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，提到民進黨的台北市長人選時表示，這是民進黨的家內事，是站在一個完全尊重的態度；但是目前看起來，沈伯洋代表民進黨參選台北市長，似乎不只是有譜而已，而且越來越接近事實。

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他說，台北市議員的政治敏感度都高，沈伯洋到議會拜會民進黨籍議員，議員們已經嗅到味道，市長人選已經八九不離十是他了，就算沈不是原來心目中的第一人選，現在也一定會做這方面的包裝，「有母雞總比沒有母雞好」。

他也提到，不管民進黨的人選是誰，對蔣萬安競選連任來說，「競爭者就是自己」，要如何用過去3到4年的政績來說服台北市民再投他一次；此外，也希望跟對手有一個非常好的君子之爭，希望對手能夠提出一些具體的政見，大家來做理性的辯論，讓台北市的選舉變成一個優質選舉的典範，而不是流於口水或所謂的仇恨之爭、意識形態之爭。

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