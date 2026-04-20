最強香燈腳！蔡英文合影白沙屯媽祖 神諧音「平安會贏」祝福台灣

前總統蔡英文曬出與白沙屯媽祖的合影。（圖擷取自蔡英文Threads）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖今（20）日清晨6點起駕回宮，前總統蔡英文也在民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安、台東縣長參選人陳瑩等人陪同下步行前往通霄慈后宮接駕、參拜。

蔡英文今天在Threads曬出與白沙屯媽祖的合照表示，早上6點來當白沙屯媽祖進香的香燈腳，在人群之中沒有身分的區別，只有一樣的步伐、一樣的心願。媽祖信仰從來不只是宗教的存在。在台灣，它是一種連結，把不同世代、不同背景的人，緊緊地牽在一起；也是一種力量，在面對挑戰的時候，提醒彼此扶持、一起前行。

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蔡英文指出，一路上她看到許多熟悉又感動的畫面。有人自發準備點心與飲水，為陌生人加油打氣；有人互相照應、彼此提醒腳步；也有人在疲憊的時候，仍然選擇再多走一步。這就是台灣。溫暖、堅韌，總是在關鍵的時候，願意為彼此多做一點。今年的進香，再次看到越來越多的年輕人加入，也看到許多家庭一起同行。這份傳承，不只是信仰的延續，更是台灣社會最珍貴的力量。

蔡英文感性表示，走完這段路，她想說，無論未來會面對什麼樣的挑戰，只要記得今天這種彼此扶持的感覺，台灣就一定能夠繼續向前。願媽祖保佑台灣，風調雨順、國泰民安，也願每一位香燈腳，都能平安健康。

有趣的是，台東縣長參選人陳瑩透露，蔡英文幽默地將今天陪同的參選人組合「陳品安、蘇巧慧、陳瑩」取諧音名為「品安慧瑩（平安會贏）」組合，強調平安會贏、平安最大。

蔡英文（左2）、民進黨台東縣長參選人陳瑩（左1）、苗栗縣長參選人陳品安（中）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右2）、立委莊瑞雄（右1）在苗栗同框合影。（擷取自蔡英文Threads）

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