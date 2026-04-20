談6月訪美 鄭麗文：才開始聯繫 會選在美國會開議期間

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今日中午接受時事評論員「歷史哥」李易修訪問，對於6月的訪美規劃，鄭麗文表示，與官方會面的行程一定會有，包括各州國會議員、州議員、州長等，會做適當的安排。層級部分，才開始聯繫，當然是越高越好，盡量努力，會選在美國國會開議期間。有人說她去華府會見不到國會議員，事實上已經有相當重量級的國會議員，不只一次希望她趕快去、與他們聯繫溝通，「美國沒有大家想的這麼小家子氣」。

鄭麗文指出，本世紀冷戰思維死灰復燃，大家好像在往冷戰2.0的方向走，這是亟需重新冷靜下來，世界怎麼看中國，台灣如何在兩岸與國際社會尤其是美國的對話溝通，讓他們理解自己的論述與願景，如何讓他們相信，這不只對兩岸好，也符合美國的國家利益，也符合全世界的利益，「世界不應再回到冷戰，這是她要傳達的清楚訊息」。

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鄭麗文表示，我們應該對和解交流有信心，應該對不同的文明能彼此尊重、欣賞、包容，共存於地球上而不是非要「誰消滅誰、誰贏過誰」的零和遊戲。這讓台灣有特殊的位置與發言權，我們可以也應該嘗試說服國際社會往這個方向走。希望到美國傳達一樣的訊息。

「我知道我的主張與出現，已經在美國的相關圈子裡引起論戰。」鄭麗文說，希望帶給他們不同的、跳出既有框架的思維，不要把聰明智慧浪費在戰爭上，集思廣益促成和平，符合所有國際社會人類的利益，締造和平而不是打仗。

對於美方是否對她有成見或誤解？鄭麗文表示，自己是一個很誠實的人，講的話從來沒有前後矛盾過，她做的事也都是自己公開說要做的。她曾參加過民進黨、曾主張過台獨，也曾留學美國、英國，她不會不理解美國的重要性、也不會不看重美國的影響力，「不然我就是個白癡，我想我應該不是白癡。」

鄭麗文說，她衷心希望美國好，希望每個國家都好，也衷心的相信自己好不需要靠傷害、貶低、打擊別人。希望把她的想法，以及此行見到中共總書記習近平的很多感受及想法帶到美國，讓國際社會更深一層的看待此行帶給大家的激盪，或許美國會想出更厲害的想法也不一定。

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