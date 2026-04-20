國防特別預算再開秘密會議 沈伯洋：國民黨喊監督「只來1人」

立法院外交及國防委員會20日再度針對國防特別預算條例召開機密會議，圖左為委員會召委陳冠廷。（記者廖振輝攝）

立法院外防委員會今（20）日上午針對1.25兆國防特別預算條例草案再度召開秘密會議。民進黨立委沈伯洋會後於臉書指出，國民黨只來了陳永康一人，比上次機密專報來的人更少，他質疑，國民黨一直說要監督，要求行政單位報告，立委不就更應該要來立法院，並且一起討論細節嗎？

立法院外交及國防委員會今日召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢。

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民進黨立委沈伯洋會後於臉書指出，今日為了軍購朝野協商，又再加開一場秘密會議，結果國民黨立委只來了陳永康一個人，比上次機密專報來的人更少。

沈伯洋指出，這次民進黨國防外交委員會全員到齊，再聽一次已經聽過的機密專報，但因為距離上次有一些時間，所以又多了一些值得注意的細節，新任民眾黨立委王安祥也在會議中仔細研讀了各種機密事項，在台下與民進黨立委有不少討論。

沈伯洋指出，國防部一直想溝通，可惜國民黨就是不想來聽報告，然後繼續說不知道軍購要買什麼，他質疑「如果一直說要監督，說行政單位要報告，那立法委員不就更應該要來立法院，並且一起討論細節嗎？」

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