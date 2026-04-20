今赴外委會機密專報軍購條例 顧立雄籲朝野了解商購、委製必要性

國防部長顧立雄今（20）日上午赴外委會機密專報國防特別條例草案，會後接收媒體聯訪。（記者陳治程攝）

立法院外交國防委員會今（20）安排機密專報會議，邀請國防部長顧立雄出席說明8年1.25兆國防特別條例草案，他指出，後續期望各政黨能維持在機密的前提下，進一步了解政院版草案的「商購」、「委製」採購規劃，他也喊話其他未出席委員來機密會議聽取專報，屆時將能完整了解政院這筆龐大國防特別預算的背後用意。

立法院外交及國防委員會今（20）日召開機密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢。

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針對今日委員會機密專報進展和朝野共識，國防部長顧立雄會後受訪稱，此次會議完整說明了國防特別條例的軍購、商購跟委製項目，以及整體作戰能力需求；另一方面，除本次出席的民眾黨委員，以及報告時有在的國民黨立委陳永康外，並未見到其他委員，會持續和政黨溝通。他強調，若委員願來委員會聽取機密專報內容，就會了解行政院編列1.25兆預算的用意。

顧進一步表示，立法院長韓國瑜接下來要主持該案的黨團協商，他希望，各黨團能同意在維持機密的前提下，能進一步來了解有關軍購案的「商購」、「委製」整體規劃及必要性。

被問及國民黨立委是否堅持先以8100億編列軍購預算？顧立雄指出，全案都還在進行協商，後續討論端看在野的國民黨、民眾黨態度，呼籲朝野理性審視預算，進而強化國防戰力。

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