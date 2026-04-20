轟中共「假惠台真侵台」 民進黨團：綠縣市農產品外銷國際 反觀花蓮無作為

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜（左）、書記長范雲（右）20日召開輿情回應記者會。（記者廖振輝攝）

中共公布十項「惠台」措施，商總理事長許舒博今日動員工商團體出面召開記者會表態。民進黨團今召開記者會以日本先前遭中共片面祭出旅遊限制令為例示警，中國習慣以「經濟手段」遂行政治目的，並提及綠營縣市首長相繼出國促銷農產品獲得國際好評，反觀國民黨花蓮立委傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚卻毫無作為。

黨團副幹事長陳培瑜批評，習近平假惠台、真侵台，鄭麗文訪中交流帶回來的是口惠而實不至的假和平。她列舉，在蔡英文總統執政期間，共機繞台達5530架次，到了賴清德總統上任後迄今也才700天，共機繞台6527次、共艦4793次，數字仍持續增加，顯示中國在對台釋出經貿措施的同時，一邊釋出善意，一邊加強威嚇。

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產業交流當然重要，過好生活是民進黨執政團隊最重要的執政目標之一。陳培瑜提及，以農產品為例，民進黨首長執政的縣市長屢屢出國促銷農產品，大獲國際市場好評，讓台灣的優質農產品可以被看見，從嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米到台南市長黃偉哲，赴日韓、馬來西亞推銷在地農產品外銷，這就是地方政府可以率先有所作為。

在中央方面，陳培瑜續指，中央的農業部也沒有鬆懈、不斷持續努力，拉高台灣農產品外銷的數量和種類，近年農產品外銷量持續成長，從112年的約7萬5千公噸，到113年達8萬4千公噸，顯示中央與地方合作推動外銷已有成果。

陳培瑜直言，反觀，花蓮縣立委、國民黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚，花蓮擁有眾多優質農產品，但在傅崐萁及花蓮縣府卻毫無作為，反而出現店家關閉、民宿收起的情況，讓當地淪為「空城」狀態，讓大家以為若沒有開放中國觀光客就會變成如此。

黨團書記長范雲表示，台灣對中國一向願意開放，無論是農業或是旅遊業，但開放必須對等，也要嚴防中國以「經濟手段」遂行政治目的。

她舉例，中國不只針對台灣，也針對所有國家，在日本首相高市早苗首相講出「台灣有事就是日本有事」後，中國就對日本祭出旅遊限制令；在農產品方面，澳洲也曾發生紅酒事件等。台灣要走向世界，不該把台灣鎖進一中框架，周三賴總統將出訪非洲友邦史瓦帝尼，代表台灣走向世界，不會再回到一中框架。

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