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    首頁 > 政治

    黃國昌轉戰彰化？李四川：我不能幫他做決定

    2026/04/20 13:18 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川參加籍議員座談。（李四川競總提供）

    國民黨新北市長參選人李四川參加籍議員座談。（李四川競總提供）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧的發言人團已經定調，國民黨新北市長參選人李四川說，他會按照自己的步驟進行安排，不必緊張，藍白合的最新進程會按照黨的規畫來進行，最近有人建議民眾黨新北市長參選人黃國昌去選彰化縣長，李四川笑說「我想你應該去問黃國昌，每個人都有自己的人生規劃，我不能幫他做決定」。

    李四川20日表示，他這3天來與新北市議員座談，議員就市民需要的提供相當多的建議，他會納入重要政策來執行，對於公館圓環地下道改建平面交叉路口後，造成中永和民眾過橋塞車的議題，李四川指出，公館圓環改建工程最主要是改善交通事故，因為發生交通事故的民眾，大部分都是新北的中永和與新店市民，如果不改善影響市民的生命安全，他扛不起這嚴重的責任。

    李四川20日赴國民黨新北市黨部參加議員座談，他表示，公館圓環施工後若造成塞車，是他無可逃避的責任，但施工後至今證明，公館路口的交通事故減少了一半，所有的交通都恢復到公館圓環未拆前的狀況，所以他不知道有幾位議員一直用這個議題抹黑、打擊他，「不要李四川做好的事、別人眼中看好的事，在他們眼中就看不下去」他講的很清楚，所有的交通問題，只要民眾不滿意，他都會努力改善精進。

    翡翠水庫擬加收「耗水補償費」與台電協商破局，台電給的價錢與綠電的價格確實差的相當大，台北市長蔣萬安有說台電願意的話，價錢可以談。

    國民黨新北市長參選人李四川（中）參加籍議員座談。（李四川競總提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（中）參加籍議員座談。（李四川競總提供）

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