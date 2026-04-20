吳宗憲提「5大鄰長補助與保障方案」承諾每個月給交通費1500元

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右5）提出「5大鄰長補助與保障方案」，承諾每個月給交通補助費1500元等。（記者游明金攝）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天提出「5大鄰長補助與保障方案」，承諾每個月給交通補助費1500元等；吳宗憲說，縣府應承擔責任，將基層照顧做得更全面、更周到。

吳宗憲今天與宜蘭縣議員林岳賢、黃琤婷、楊弘旻、黃建勇、賴良洲、沈志弘、游吉祥等人一同召開記者會，提出「5大鄰長補助與保障方案」。五項具體政策，包含：1、交通補助費每月1500元。2、團體意外保險每年補助1200元。3、自強活動費每年補助3000元。4、喪葬慰問金比照其他縣市發放1萬元。5、提供每月免費報紙。

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吳宗憲指出，目前宜蘭各鄉鎮對鄰長的補助狀況不一，有的多、有的少，因此提出未來由「縣府加碼」，在不影響鄉鎮市公所既有補助的前提下並行推動。考量各鄉鎮市公所財源有限，未來將提升並制度化鄰長保障，讓辛苦的鄰長不再孤軍奮戰。

吳宗憲說，《財劃法》修正後，宜蘭每年將增加128億元財源，除投入建設，也應回饋基層服務體系，未來他將推動制定「宜蘭縣各鄉鎮市公所鄰長行政補貼暨意外保險費與喪葬補助作業要點」，讓補助制度化、常態化。

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