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    首頁 > 政治

    蔡英文、蘇巧慧苗栗合體接駕白沙屯媽祖 鄉親熱情高喊「我愛你」

    2026/04/20 12:59 記者黃政嘉／新北報導
    苗栗白沙屯拱天宮媽祖今晨6點起駕回宮，前總統蔡英文 （中間白衣者）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（白衣左）等人前往通霄慈后宮接駕、參拜。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖今晨6點起駕回宮，前總統蔡英文 （中間白衣者）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（白衣左）等人前往通霄慈后宮接駕、參拜。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖今天清晨6點起駕回宮，前總統蔡英文與民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安6點一同步行前往通霄慈后宮接駕、參拜，蔡英文跟蘇巧慧合體，受到鄉親熱情歡迎，蘇巧慧表示，她用最虔誠的心，祈求台灣風調雨順、國泰民安，未來也盼能為新北市民打拚，為眾人打造更好的生活環境。

    蘇巧慧、蔡英文、陳品安今早6點一同前往通霄慈后宮接駕，隨後拱天宮主委洪文華率領廟方幹部，以及民進黨台東縣長參選人陳瑩、立委莊瑞雄、吳沛憶及多位縣市議員一同參拜，接著眾人徒步進香，前往通霄秋茂園前空地，見證媽祖婆鑾轎換乘8人抬大轎的換轎儀式。

    沿路許多熱情民眾看見蔡英文紛紛驚呼「小英總統好、小英加油」，更有許多民眾爭相和蘇巧慧拍照，大喊「巧慧我愛你」、「我是新北人，唯一支持蘇巧慧」。

    蘇巧慧說，昨天適逢玄天上帝聖誕，她把握時間走訪新北10多間廟宇，勤跑基層，希望當面和每位市民好朋友爭取支持，今天清晨天還沒亮，她便出發前往苗栗白沙屯，就是希望把握拱天宮媽祖婆回程的最後1天，和來自全國各地的信眾，一起用最虔誠的心，向媽祖婆祈求台灣風調雨順、國泰民安。

    她表示，每次她向媽祖參香祈福時，恆久不渝的心願就是希望國人健康、台灣順遂、新北更好，而她過去10年在新北服務的每一天，也都抱持著真心為市民服務、期盼眾人生活更好的心情，戰戰兢兢為新北努力，未來，她也希望有機會能夠為全新北市民打拚，幫助育兒家庭減輕負擔，協助市民朋友照顧好長輩與孩子，同時促進新北產業興榮，讓每位市民安居樂業，為眾人打造更好的生活環境。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（綠衣）高舉雙手向眾人比讚。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（綠衣）高舉雙手向眾人比讚。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    前總統蔡英文（前排左2）、苗栗縣長參選人陳品安（前排中）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右2）、立委莊瑞雄（前排右1）、民進黨台東縣長參選人陳瑩（前排左1）在苗栗同框合影。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    前總統蔡英文（前排左2）、苗栗縣長參選人陳品安（前排中）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右2）、立委莊瑞雄（前排右1）、民進黨台東縣長參選人陳瑩（前排左1）在苗栗同框合影。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖今天清晨6點起駕回宮。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖今天清晨6點起駕回宮。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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