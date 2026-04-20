吳宗憲提社福政見 綠營批不只「空降」參選更開「空頭支票」

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，最近連連大撒幣，民進黨宜縣議會黨團抨擊，吳宗憲不只是「空降」參選，更只會開「空頭支票」討好選民，根本是唬爛天王。（記者游明金攝）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，最近連連大撒幣，並稱要用統籌分配款宜縣增加的128億，其中32億元做社會福利。民進黨宜縣議會黨團抨擊，統籌分配款宜縣可用財源僅16億元，吳宗憲不只是「空降」參選，更只會開「空頭支票」討好選民，完全縣博取聲量的騙票行為；吳宗憲陣營表示，稍候會統一回應。

「膨風水雞刣無肉！」民進黨團總召陳文昌說，吳宗憲在國會指責中央「詐騙治國」，結果自己才是詐騙集團，吳的發言人縣議員黃琤婷去年在議會質詢縣府財稅局長，128億的統籌款扣除一般性、計畫性補助款，宜縣僅有26億元進帳，其中10億元要用於償還債務，宜蘭實際可用財源僅有16億元。

請繼續往下閱讀...

陳文昌指出，縣府數據直接打臉吳宗憲，吳宗憲不僅空降，更不懂宜蘭，只會亂開支票，不顧宜蘭發展與財政紀律，只想來宜蘭騙選票，這樣的人怎麼當縣長？根本是唬爛天王。

縣議員謝燦輝呼籲縣民看清事實，宜蘭不需要一個連自家發言人和縣府數據都打臉、只會空口說白話的參選人，吳宗憲提了一堆老人、鄰長補助、健保免費、育兒補助等，用一些聳動政策博取聲量，開支票大家都會，但做得到才有用，不顧財政紀律，只會讓宜蘭財政陷入危機。

縣議員林佩螢說，聽到吳宗憲的說法，真的荒唐又荒謬，連他們的自己人都知宜蘭財政問題，明知道宜蘭財政真相，卻為了選舉利多，搶救民調做不實謊言，不知道他是無知，還是純心使壞。

縣議員林詩穎說，吳宗憲不僅空降參選，更忽略宜蘭未來發展大開空頭支票，吳宗憲要對鄰長福利作政策加碼，這樣的開銷不是只有一年，可以這樣子來騙選票嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法