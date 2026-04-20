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    首頁 > 政治

    李貞秀聲請法院「假處分」 民眾黨法律顧問：尊重權利、其餘法庭說

    2026/04/20 12:35 記者陳治程／台北報導
    中配李貞秀。（資料照）

    中配李貞秀。（資料照）

    中配李貞秀日前遭民眾黨開除黨籍，過去數日連上節目「開撕」黨主席黃國昌等人，昨日深夜直播更秀出法律文件，宣稱向法院聲請「假處分」，藉此捍衛黨籍和立委資格。民眾黨法律顧問賴苡安律師指出，依照「選罷法」規定，李既已失去黨籍自然就非不分區立委，後續通知、行政作業不改此事，強調尊重其權利，後續攻防「上法院再說」。

    李貞秀昨晚於個人直播透露，她在失去民眾黨籍後仍有30天的黨內申覆期限，更尚未簽署立院離職文件，因此，她宣稱循前立法院長王金平模式申請「假處分」並秀出文件，痛批民眾黨策劃鬧劇的人囂張至極，強調她尚未收到民眾黨中評會正式文件及除籍的紙本通知，怒斥黃國昌將她「妖魔化」，還給不出正當的開除理由。

    對此，民眾黨委任律師賴苡安今（20）日上午回應，李貞秀宣稱已聲請假處分，且尚未簽署立法院離職文件，是要保留民眾黨黨籍和不分區立委席次；不過，依照「選罷法」第73條第2項規定，不分區立委資格在喪失政黨黨籍時就會自動喪失，因此，她資格、身分、狀態隨著中評會開鍘那天便已確定，也就是不具黨籍，沒有不分區立委資格。

    賴苡安指出，不管是中選會函請立法院註銷、或是中選會公告與否，這一些動作都並不屬行政裁量的行政處分，僅只是觀念通知，並不會再改變李貞秀女士的身分跟資格。所以，不分區立法委員資格，僅僅取決於她是否具有黨員身分，後續行政機關的所有程序，包括她自己解職文件的簽署、程序，都只是一個行政作業，而非新的法律行為。

    針對李向法院提起假處分訴訟，賴苡安強調「每個人都有他的權利」並予以尊重，至於後續在法院的攻防，「我們就留到上法院的時候再說」。

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