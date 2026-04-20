陸軍數位迷彩傳中國高仿 國防部：中科院專利圖騰、嚴禁廠商在中產製

憲兵快反連官兵身著綠色系的數位迷彩服，重型機車也用迷彩布料包覆。（資料照）

媒體報導指出，有中國廠商研製「高仿」的國軍制式「陸軍數位迷彩」布料。對此，國防部表示，國軍現行數位迷彩圖騰，是中科院專利，經授權後始交由合約商生產製造；國軍各類服裝採購契約，均已要求廠商，其原料及成品製造加工，均不得於中國產製。

網路媒體《鉅聞天下》報導指出，中國廠商研製「高仿」的國軍制式「陸軍數位迷彩」布料，肉眼幾乎無法分辨。若中共解放軍在犯台前夕，提供潛伏的「第五縱隊」穿著、假冒國軍滋生事端，將影響對台灣安全及自我防衛韌性。

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國防部說明，國軍現行數位迷彩圖騰，是中科院專利，經授權後始交由合約商生產製造，採購契約已要求廠商簽訂保密協議，不可任意洩漏圖樣，否則依契約計罰及解約。

國防部表示，國軍各類服裝採購契約，均已要求廠商，其原料及成品製造加工，均不得於中國產製。

針對共軍著此布料之迷彩服登陸，民眾如何分辨的假設性議題，國防部表示，國軍平時運用聯合情監偵系統，嚴密監控共軍動態，可有效防敵大規模滲透；戰時依「台灣全民安全指引」，考量多數民眾可能因距離、環境等因素，難以明確辨別敵軍、我軍；且敵軍亦可能偽裝國軍，因此若發現疑似軍隊活動，應儘速離開危險區域，或隱蔽於安全處。

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