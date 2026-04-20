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    首頁 > 政治

    參議員預告數週內再對台軍售 顧立雄：與美戰爭部密切聯繫

    2026/04/20 12:11 記者陳治程／台北報導
    國防部長顧立雄今早赴外交國防委員會前接受媒體聯訪。（記者陳治程攝）

    國防部長顧立雄今早赴外交國防委員會前接受媒體聯訪。（記者陳治程攝）

    行政院8年1.25兆國防特別條例草案日前付委，然朝野尚未取得共識，後續將交黨團協商。對此，立法院外交國防委員會今安排機密專報，由國防部長顧立雄等人說明，顧會前受訪重申，政院版草案基於國軍整體作需，規劃具系統性、整體性，盼各界支持；至於美國參議員預告下波對台軍售，顧強調我與美戰爭部有密切協調，相關內容已獲共識。

    立法院外交及國防委員會今（20）日召開機密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，並備質詢；而顧立雄今早進入議場前，就相關題目接受媒體聯訪。

    關於朝野各提不同版本之國防特別條例，國防部長顧立雄表示，行政院目前所提1.25兆國防特別預算，是基於軍方整體作戰需求，具系統性和整體性的規劃，希望今天做完詳細專案報告後，國會能支持這筆預算；他強調，目前審議的是條例，條例通過後還要再送特別預算案進立院審議，基於國防部立場，當然希望每一個案子的建軍備戰需求等，各黨派皆能給予支持。

    被問及日前由美國參議員寄給立法院的信中，預告數週內將宣布最新最台軍售，國防部方面是否有掌握？顧立雄指出，我方與美國戰爭部安合局（DSCA）一直有密切協調、聯繫，對於軍售案項、交運期程等等皆有溝通並取得共識，接下來也會跟美方對口持續進行協調。

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