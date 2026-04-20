自評「鄭習會」歷史意義 鄭麗文：證明一定成功且是大利多

國民黨主席鄭麗文（右）表示，她在就任黨主席之後，前立法院長王金平（左）有做民調，黨內有8、9成是認同贊成她的主張與路線。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今日中午接受時事評論員「歷史哥」李易修訪問，對於當初力排眾議訪中的使命感，及對「鄭習會」歷史意義的評價？鄭麗文表示，她參選黨主席之前曾說過，「怕就不要出來混」，不能夠只想保護自己、只想著不要受傷，又想要榮華富貴、政治的位置，台灣不缺這種人，所以如果大家認為做這件事的風險太高，那就讓她來做，證明給大家看，她之前就講過很多次，一定會成功、只是看有多成功，還有一定是大利多。

鄭麗文說，她是一個從政的行動者、實踐者，不是理論家或說空話的人，這些年大家除了看到她政治人物的身分，另一個身分是名嘴，長期在螢光幕前評論時事，事實上她真正的角色還是一名政治人物，「我從來不覺得我自己是媒體人」，身為政治人物，是一個行動者、實踐者，因此她參選、當選黨主席後說的話，就是要做的事，不然就變成空談了，作為政治人物，自然要把訴求化為現實，必須採取行動去實踐，這是天經地義的事。

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鄭麗文提到，她在就任黨主席之後，前立法院長王金平有做民調，黨內有8、9成是認同贊成她的主張與路線，「既然我的主張與路線已經是國民黨內壓倒性的全面認同與支持，那我為何不去實踐呢？」訪中是非常重要的工作，因為如果沒有此次大陸行，我們反過來看，不要說社會、綠營，連藍營內部都出現嚴重的信心危機，不是對她沒有信心，是對兩岸關係已經陷入嚴重的信心危機，才會覺得此行風險很大、甚至認為她根本去不成。

鄭麗文表示，如果國民黨人都是這樣的失敗主義，若連主張九二共識、反對台獨，都無法緩和兩岸關係、取得對岸的善意，意思就是兩岸沒救了，這個邏輯、這條路不通，「每個人都說台灣不要成為下一個烏克蘭，光用講的台灣就不會成為下一個烏克蘭了嗎？」

鄭麗文說，國民黨要把台灣超過6成的人不想打仗、不希望成為下一個烏克蘭的想法，要化為現實，若不化為現實，那國民黨也不過是利用人民對戰爭的恐懼去騙選票而已。

鄭麗文指出，身為負責任的政黨，要證明給台灣人看，和平是有可能的，我們是有選擇空間、有話語權、主導權的，若不相信這個，認為台灣只能是砧板上的魚肉，只不過是大國博弈下的籌碼與棋子，那與民進黨有什麼不一樣？因為民進黨不相信台灣，所以才會覺得要委曲求全，單押一邊覺得抗中才能保台，抗中不但不能保台，還會害台、甚至賣台，國民黨就必須證明給大家看，另外有一條可行的和平道路，這是國民黨該扮演的角色。

「我今天是自信滿滿，這是對的事情，這不是我一廂情願的事情，是台灣最好、正確的選擇。」鄭麗文說，既然是這樣還有什麼好猶豫的、還在怕什麼，難道戰爭不是更可怕？難道要兩岸真的已經無力回天、等到一切都太遲了、太慢了。難道要覺得年底還有選舉，不要去碰兩岸，等選舉完再說？這是溫水煮青蛙，逃避現實、逃避責任的失敗主義。

鄭麗文認為，有擔當責任感的政治人物不應該迴避，很多人會害怕不知道往這條路走，對自己的政治生命會有什麼影響，這可能是唯一的差別，因為她從來沒計較過個人的利弊得失或未來的政治生涯，如果心裡很清楚、相信自己所說的話，那看不出來有任何猶豫不前、害怕不敢做的理由。

鄭麗文表示，她參選黨主席之前曾說過，「怕就不要出來混」，不能夠只想保護自己、只想著不要受傷，又想要榮華富貴、政治的位置，台灣不缺這種人，所以如果大家認為做這件事的風險太高，那就讓她來做，證明給大家看，她之前就講過很多次，一定會成功、只是看有多成功，還有一定是大利多。

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