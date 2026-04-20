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    首頁 > 政治

    傳日方不滿卓揆「高調」觀賽WBC 林佳龍：台日關係不受影響、愈來愈好

    2026/04/20 11:43 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪（POP撞新聞提供）

    外交部長林佳龍今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪（POP撞新聞提供）

    日經亞洲近日報導指出，行政院長卓榮泰今年3月赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC），高調的行程安排與處理方式引起部分日本官員不滿、感覺「被背叛」。對此，外交部長林佳龍表示，台日關係不受任何單一事件影響，目前看起來是愈來愈好。

    林佳龍今日於廣播節目「POP撞新聞」受訪表示，卓榮泰赴日觀賽並未影響台日關係，無論是官方或民間的台日關係還是很友好，且愈來愈好；該事件也是由媒體報導，並非由官方出面。

    針對台日關係，林佳龍進一步提及，台日利益一致，台灣有事就是日本有事，日美安保也會有事，是因為美國的對日、對台政策會聯動；他先前參加一場福和會舉辦的國際論壇， 會中有來自美日韓菲的國防官員、軍事將領，其實大家都已清楚，第一島鏈國家彼此互相影響，必須以嚇阻因應中共威權擴張。

    另外，美菲年度「肩並肩」聯合軍演今起登場，日本自衛隊今年首度以作戰部隊身分，派遣實兵參與，但台灣仍無法參與。林佳龍指出，美國與第一島鏈國家幾乎都有協防條約、安全協定，但跟台灣只有台灣關係法，我國與周邊國家也沒有條約關係，如何從雙邊關係到小多邊，編織出格網狀的安全架構，也呼應他提出的總合外交，當中的三鏈戰略價值外交、經濟外交、同盟外交。

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