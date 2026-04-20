黃敏惠出國向嘉市議會請假 缺席施政報告挨轟

嘉義市長黃敏惠今天向議會請假，由副市長林瑞彥代為列席定期會開幕式。（記者丁偉杰攝）

嘉義市議會定期會今天舉行開幕式，因市長黃敏惠率團前往新加坡食品展，市府施政報告將由副市長林瑞彥代打一事，引發議員黃盈智砲轟黃敏惠對議會不尊重，議員陳家平緩頰提議將原施政報告日期21日調整至28日，讓黃敏惠回國後到議會備詢，經大會討論後通過。

議會於14日收到市府請假函文，黃敏惠因率團前往新加坡食品展，與市府建設處長羅資政、地政處長張婉芬不克列席議會20日開幕式及21日市府施政報告，由副市長林瑞彥代為列席議會。

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黃敏惠本屆任期在2024年11月因出訪日本，首度由副市長林瑞彥代打，到議會進行施政報告，此為第2次向議會請假缺席施政報告。

議員王浩今天首先發難說，議會1年只有2次定期大會，1年也就只有2天時間進行市長施政報告，倘若在一屆任期內留下2次市長施政報告請人代理報告的紀錄，他很擔憂，不知道往後的市長會不會「有樣學樣」。

議員黃盈智更砲轟黃敏惠對議會不尊重，指議會要召開定期會，市府3個月前就知道，黃敏惠還決定率團到新加坡，「難道認為出國比到議會備詢還重要」？很多議員今天才知道黃市長今、明2天不來議會。

黃盈智說，去年開始，黃敏惠幾乎常常出國考察，現在連定期會也不來，情況越來越嚴重。黃若認為施政報告不重要，那不用再報告，直接總質詢；若為了黃改變議程，議會程序委員會也就不用提前開了，根本沒意義。

議員陳家平緩頰說，黃敏惠出席施政報告備詢，對市民來說最實質，提議將原施政報告日期21日調整至28日，讓黃回國後到議會備詢。

議長陳姿妏裁定大會休息10分鐘討論此事，最後大會作成決議通過陳家平提議，讓黃敏惠於28日到議會進行施政報告。

嘉義市長黃敏惠缺席市府施政報告一事，今天引發議員黃盈智砲轟黃對議會不尊重。（記者丁偉杰攝）

對於嘉義市長黃敏惠缺席施政報告，議員王浩今天首先發難。（記者丁偉杰攝）

嘉市議員陳家平緩頰提議將原施政報告日期21日調整至28日。（記者丁偉杰攝）

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