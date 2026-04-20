索馬利蘭貼我國旗歡迎賴總統訪非 林佳龍：台索蘭類似「準邦交」關係

外交部長林佳龍今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。（POP撞新聞提供）

總統賴清德即將於22日率團訪問非洲友邦史瓦帝尼，索馬利蘭特別於社群媒體發布台灣國旗，歡迎賴總統。外交部長林佳龍今（20）日表示，我國與索馬利蘭是類似「準邦交」關係，除了索蘭正式表達歡迎賴總統訪問非洲，另外還有將近11國、非常多國際友人也透過各種方式表達歡迎。

林佳龍今日於廣播節目「POP撞新聞」表示，總統出訪都有往例，應邀出訪我邦交國是天經地義的事，中共抗議也不奇怪，但這不影響台史邦交。

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林佳龍：台史邦誼穩固 中共抗議不影響邦交

林佳龍強調，這次總統出訪定位為台史同慶、攜手共榮，也會展現榮邦計畫等台灣在史瓦帝尼的邦交成果，除了有兩天正式行程是由史國安排，總統也會參訪史瓦帝尼的醫療、農業、教育、能源產業，以及我國在史國協助的重大建設案戰備儲油槽、台灣產業創新園區等。

林佳龍表示，台史邦誼穩固；台灣希望能助史瓦帝尼開發光電產業，強化能源安全，目前台商對於史國的食品加工、製藥產業有投資意願。

在總統啟程出訪前夕，索馬利蘭外交暨國際合作部在台灣時間19日下午，於X社群平台上發布貼文，分別放上索馬利蘭與中華民國台灣國旗，歡迎總統賴清德訪非。林佳龍表示，我國在非洲5個國家有6個館處，事實上，我國與索馬利蘭是類似「準邦交」的關係，除了索蘭正式地在外交網站上表達歡迎賴總統訪問非洲， 另外還有將近11個國家、非常多國際友人，也透過各種方式表達歡迎。

外交部補充指出，波札那、中非共和國、剛果民主共和國、象牙海岸、肯亞、馬拉威、奈及利亞、索馬利蘭、南非、烏干達及辛巴威等11國40餘名跨區域與跨黨派政要，透過致函、社群媒體貼文及致訊等方式，表達歡迎總統賴清德訪問非洲，顯示台灣模式「授人以漁」的互惠模式，及台史各項合作，契合非洲國家當前的轉型需求，受到非洲多國領袖的肯定與歡迎。

賴總統上任至今未過境美國本土 林佳龍：時間會回答質疑

另外，針對外界質疑，總統賴清德上任至今出訪從未過境美國本土，林佳龍表示，時間會回答相關質疑，美國其實都是歡迎的，只是需要適當的時機、目的、理由，「美國歡迎賴總統去未來循例過境訪問， 我們要有信心」待時機成熟，政府會再對外說明。

林佳龍也說，外交部一般分上下半年，一年評估、規劃兩次總統出訪，但最終會由總統府決定是否出訪。

針對未來若過境美國的過境點選擇，林佳龍說，美國很大，外交部持續評估中，但他特別指出，台灣在美國南部有投資，而美國總統川普相當重視投資，他認為，這對台美經濟外交關係是新的選項。

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