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    首頁 > 政治

    AI恐造就失業與貧富兩極 高市議員林智鴻籲啟動深度調查

    2026/04/20 10:27 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員林智鴻關切AI對勞工工作權的衝擊，呼籲勞工局啟動深度調查，設定更具體有效益的相關政策。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員林智鴻關切AI對勞工工作權的衝擊，呼籲勞工局啟動深度調查，設定更具體有效益的相關政策。（記者王榮祥翻攝）

    民進黨籍高市議員林智鴻今質詢指出，AI恐將造就失業潮與貧富兩極，他呼籲高市勞工局應超前部署，儘速完成「AI對本市主流就業種類影響」深度調查，盤點可能失業人數、規劃具前瞻性可行性的相關政策。

    林智鴻今針對人工智慧基本法公布後，第15條有關「AI造成的勞動衝擊」政策因應質詢高市勞工局，他呼籲勞工局不應停留在現有的工安監控與初階職訓，應立即針對本市主流產業受AI影響的程度進行全面調研，盤點可能面臨「技術位移」的失業人數，以及對整體勞資環境的衝擊 。

    林智鴻指出，勞工局雖導入AI科技強化職場安全，但仍無法避免大規模工安事故，雖有科技產業就業媒合，並在職訓課程加入ChatGPT與AI行銷等內容，但整體作為仍缺乏前瞻性思維，近3年來針對AI相關的精準職訓班別僅約3班、總人次僅90人，量能明顯不足。

    他引述英國央行針對AI造成的「技術位移」進行兵推，預估可能導致額外50萬人失業，亞馬遜與Meta等跨國企業亦已爆發AI取代白領階層裁員潮；全國金融業工會聯合總會上月公布調查，高達31%從業人員認為10年內可能因AI失業，且AI導入正加劇職場的「貧富兩極化」。

    林智鴻建議勞工局，應儘速完成「AI對本市主流就業種類影響」的深度調查，落實人工智慧基本法條文中對於失業者的就業輔導責任；勞工局長江健興答詢指出，AI是工安防治與處理的好工具，勞工局會持續開設AI等系列課程，並配合新進企業需求、設法培訓勞工相關專長。

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