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    首頁 > 政治

    戰規司處長因1.25兆軍購條例卡關萌退意？ 顧立雄：此事非真

    2026/04/20 10:17 記者陳治程／台北報導
    國防部長顧立雄今（20）早回應戰規司下處長倦勤傳聞，強調此事非真。（記者陳治程攝）

    國防部長顧立雄今（20）早回應戰規司下處長倦勤傳聞，強調此事非真。（記者陳治程攝）

    立法院外交及國防委員會今安排行政院1.25兆國防特別條例機密專報，國防部長顧立雄、戰規司長黃文啓等人一早現身將進行說明。不過，媒體指出，軍方近期因軍購進度停滯，導致黃對下口氣嚴厲，讓處級翁姓處長想要「打報告」退伍；對此，國防部長顧立雄今早駁斥不實，強調並無此事，黃文啓則笑稱他沒有兇，重申盡可能說明，把事做好。

    媒體今早報導，國防部近來持續推動1.25兆台幣國防特別條例在立院闖關，而全案要角的國防部戰規司長黃文啓因備受壓力、對下屬口氣嚴厲，傳出麾下建軍規畫處翁姓處長倦勤，想要「打報告」退伍，引發議論。

    對此，國防部長顧立雄今（20）早於立院受訪回應，強調這個訊息「是不實的」，他指出，雖然內部有做過人事調整，但沒有所謂請辭或壓力過大想退伍這樣的事實存在。

    黃文啓進入議場前則向媒體說，他並沒有因為軍購壓力大而兇下屬，「有像嗎？不會啦」，強調盡全力把事情做好，希望經過今日機密會議說明後，軍購條例能夠有「比較好的結果」，會盡可能向立法院說明；另對於前中廣董事長趙少康拋出軍購應至少8100億一事，黃直言，這個數字「我們可能還是會很難接受」。

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